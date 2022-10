„Das zieht sich durch“: Woran es bei Spitzenreiter Preußen hakt

Kritische Blicke bei Preußen Münster: Sportchef Peter Niemeyer, Co-Trainer Louis Cordes und Chefcoach Sascha Hildmann (v. l.) am Samstag beim Regionalliga-Spiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn

11:0 Ecken, das hört sich erst mal nach deutlicher Überlegenheit an. Die ließ sich auch nicht wegdiskutieren beim 1:1 von Preußen Münster gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Dennoch brachten diese und auch alle anderen ruhenden Bälle unmittelbar kaum Gefahr, abgesehen vom Kopfball von Dildar Atmaca in der Nachspielzeit. Der Tabellenführer hat seine Zielstrebigkeit verloren. Nicht erst am Samstag.

„Es zieht sich ja schon durch die vergangenen Wochen“, sagt Routinier Dennis Grote. „Bis zum Sechzehner spielen wir gut, aber dann finden wir zu wenig Lösungen für die 100-prozentigen Chancen.“ Der 36-Jährige verriet auch, dass das Problem bereits vor dem Remis gegen die Siegerländer im Training thematisiert wurde, weil es etwa beim abgebrochenen Spiel auf Schalke aufgetreten war. „Das hat sich ja nun fortgesetzt, daran müssen wir arbeiten.“

Hildmann: „Das ist noch mal anspruchsvoller“

Grote fand deutliche Worte, suchte nicht nach Entschuldigungen, auch wenn der Sieg natürlich verdient gewesen wäre. „Die Ergebnisse zuletzt sprechen schon dafür, dass nicht alles rund läuft. Wir haben jetzt zwei-, dreimal nicht gewonnen und auch mehr Tore als vorher bekommen. Es ist wichtig, dass wir Wege finden, um wieder effizienter zu werden.“ Grundlegende Änderungen hält der Mittelfeldspieler aber nicht für nötig. „Es haben ja alle schon nachgewiesen, dass sie dazu in der Lage sind.“

Trotzdem oder gerade deshalb steigt der Druck. Auch auf Coach Sascha Hildmann, der bewusst seine Spieler nicht ins Kreuzfeuer nahm. „Richtig zwingend waren wir nicht“, räumte er jedoch ein. Ähnlich hatte er sich in der Vorwoche auch schon geäußert. Dabei ist die Spielanlage der Preußen nach wie vor hochwertig. „Davor haben auch alle Respekt“ sagt der Coach. „Aber in der Box brauchen wir dann noch mehr Qualität. Da muss der Pass kommen, da muss die Entscheidungsfindung die richtige sein. Das ist eben noch mal anspruchsvoller als das Übergangsspiel.“

Preußen-Tief zieht sich durchs ganze Team

Eine konstant starke Form weist in diesen Wochen gerade in der Offensive niemand auf. Thorben Deters hatte mal einen guten Auftritt, Gerrit Wegkamp auch – aber eben noch nicht öfter. Henok Teklab war nun krank, nach seiner Drei-Tore-Gala Anfang September gegen Köln und anschließender Verletzung aber auch nicht mehr so auffällig. Andrew Wooten brauchte nach vierwöchiger Zwangspause erst mal Anlaufzeit.

Shaibou Oubeyapwa ist am ehesten noch auf dem nötigen Level unterwegs. Nicolai Remberg und Yassine Bouchama haben als Achter zwar gute Momente, standen aber beim Ausgleich unfreiwillig Pate. Grote war diesmal stabilster Münsteraner, hatte allerdings etwa in Aachen keinen guten Tag. Kapitän Marc Lorenz sucht aktuell seine Top-Form des Sommers, und so zieht es sich eben durch die gesamte Mannschaft. Ein Tief, noch nicht unbedingt eine Krise.

Preußen vor Schlüsselspiel in Oberhausen

Ziemlich genau zur gleichen Zeit ließen die Preußen auch in der vergangenen Saison viele Punkte liegen. Das wird Zufall sein, aber die Rolle ist nun eine andere. Der SCP ist der Top-Favorit, hat den besten Kader, den wohl höchsten Etat und wird von allen gejagt. 2021/22 wurde RW Essen noch als das Nonplusultra wahrgenommen. Hildmann hat schon häufiger anklingen lassen, dass es nicht gerade angenehm sei, dass alle Gegner gegen seine Mannschaft noch einen Tick motivierter sind. Könnte was dran sein, gehört aber zum Geschäft.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 20 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, 36 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Die Partie bei RW Oberhausen am Sonntag wird zweifellos ein Schlüsselspiel. Die Niederrheiner sind gut drauf, schielen längst auch wieder nach oben. Der SV Rödinghausen hatte Platz eins sowieso immer im Blick, und als Überraschungsteam hat sich die Schalker U 23 nun noch vorne eingemischt. Die Angriffe auf die Spitze werden kommen.