RW Essen stiehlt Münster Punkte und Tabellenführung

Während die Preußen in der ersten Halbzeit eine Top-Leistung boten und verdient mit 2:0 in die Pause gingen, änderte sich das Bild im zweiten Durchgang komplett: RW Essen drehte das Spiel, siegte schließlich knapp mit 3:2, brachte so die Gastgeber zu Fall und übernahm die Tabellenführung.

Foto: Jürgen Peperhowe