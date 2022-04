RW Oberhausen gegen SC Preußen Münster – die Einzelkritik

Preußen Münster hat das schwere Auswärtsspiel bei RW Oberhausen mit 3:0 (1:0) nicht nur gewonnen, sondern die Konkurrenz förmlich geschockt. Denn das war am viertletzten Spieltag die beste Saisonleistung des Aufstiegsanwärter aus Münster. Nach nicht einmal 48 Stunden ist RW Essen die Tabellenführung wieder los. Münster kann mit drei Siegen gegen Uerdingen, in Wiedenbrück und gegen den 1. FC Köln II den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Mit Henok Teklab, Jules Schwadorf und Nicolai Remberg stach aus einer überragenden Mannschaftsleistung ein Trio heraus.

