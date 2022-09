Hildmanns Heimkehr: Baut Preußens Coach seine Serie am Tivoli aus?

Foto:

Mit keinem anderen Club duellierte sich der SC Preußen so oft wie mit Alemannia Aachen. Die Bilanz in 76 Ligaspielen ist leicht negativ (30 Niederlagen, 26 Siege). In den vergangenen Jahren hat der SCP den Kaiserstädtern aber den Rang abgelaufen. Die jüngsten sechs Vergleiche gewann allesamt Münster. Die Aachener sind seit 2013 viertklassig, kämpften in der Vorsaison sogar gegen den Abstieg in die Oberliga. Derzeit steht Rang neun zu Buche (zwölf Nach drei Siegen am Stück gab es zuletzt wieder ein 0:2 bei Neuling 1. FC Bocholt. Zu Hause ist Alemannia in drei Partien (sieben Zähler) noch unbesiegt. Trainer Fuat Kilic hat mit Exaucé Andzouana und David Sauerland zwei Ur-Münsteraner im Kader. Die Defensive mit Alexander Heinze, Franko Uzelac und Dino Bajric hat hohe Erfahrungswerte in der Liga.