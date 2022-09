Sascha Hildmann, Trainer von Preußen Münster, schielt vor dem Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln II nicht auf die Tabelle – nur auf drei Punkte. Testspieler Dildar Atmaca soll einen Vertrag angeboten bekommen.

Das macht Sascha Hildmann geschickt. Was wäre wenn: vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln II (Samstag, 14 Uhr) stellt der Trainer des SC Preußen Münster fast schon lapidar klar: „Mich interessieren nur drei Punkte.“ Die Tabellenspitze sei ihm im Moment egal. Echt jetzt?

Dabei wäre der SCP mit einem Dreier gegen Kölns Zweite die neue Nummer eins in der Regionalliga. Denn: Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn patzte am Freitagabend beim 0:3 gegen Fortuna Köln, kassierte die erste Pleite. Außerdem könnte der SCP am Samstag das 19. Spiel ohne Niederlage schaffen. Der hart erarbeitete 2:0-Sieg bei Schlusslicht Straelen ließ bei Hildmann aber die Erkenntnis reifen: „Wir müssen halt immer auch sehr geduldig sein.“

6500 Zuschauer werden erwartet

Spannender Ansatz für die Zuschauer, die am Samstag wieder für eine gute Kulisse sorgen werden. 4500 Karten wurden im Vorverkauf abgesetzt, mit 6200 bis 6500 wird am Ende gerechnet. Nicht schlecht, zumal die Kölner keine eigenen Fans mitbringen – oder wie Oberhausens Präsident Hajo Sommers sarkastisch anmerkte, maximal eine Spielerfrau.

Atmaca überzeugt und könnte bleiben

Nun gut, an ein neues Gesicht werden sich vielleicht auch die Preußen-Anhänger gewöhnen können, weil Dildar Atmaca beim mehrtägigen Probetraining durchaus Stärken gezeigt hat. „Trickreich, wendig, schnell, und auch noch ein U-Spieler“, fasste Hildmann die sportliche Perspektive des 19-Jährigen zusammen.

Sportchef Peter Niemeyer nickte zustimmend, es sei durchaus vorstellbar, Atmaca mit einem Kontrakt auszustatten – einige hoffen dabei auf einen „neuen Mehmet Kara“. Aber der vereinslose Atmaca würde das Preußen-Budget vermutlich nicht verheerend belasten. Ein junger Mann halt, der nach den Würzburger Kickers falsch abgebogen ist und möglicherweise in Münster aus der Sackgasse wieder auf den rechten Pfad kommen könnte. So oder so ähnlich lautet das Fazit.

Währenddessen fallen Manfred Kwadwo (Oberschenkel-Verletzung) sowie die Rekonvaleszenten Dennis Daube und Lukas Frenkert noch länger aus. Am ehesten Frenkert könnte vielleicht in diesem Monat ins Training zurückkehren.

Gegner-Check:

1. FC Köln II Foto: Die gute Nachricht ist, dass der SC Preußen die letzten drei Spiele gegen die Reserve des 1. FC Köln nicht verloren hat. Allerdings ist die Bilanz aus 18 Vergleichen zwischen 2002 und 2022 in Regionalliga Nord sowie der Staffel West fast ausgeglichen. Münster siegte achtmal, Köln siebenfach, drei Partien endeten ohne Sieger. Kölns Trainer Mark Zimmermann ist jedenfalls schon länger beim „Jungbrunnen“ der Köln tätig, mittlerweile seit 107 Partien. Beim „Abbruchsieg“ über Oberhausen, als der FC mit 4:1 nach 89 Minuten führte, traf auch Niklas Hauptmann. Der 26-Jährige wechselte aber gerade zu Dynamo Dresden. Auch Bright Arrey-Mbi ist weg, die Leihgabe von Bayern München zog zum Zweitligisten Hannover 96 weiter. Angreifer Florian Dietz fällt verletzt aus, Steffen Tigges gehört genauso zum Erstliga-Kader der Kölner in Wolfsburg wie Denis Huseinbasic, Tim Lemperle, Rijad Smajic und Georg Strauch. Gut für den SCP. ...

Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Scherder, Hahn, Lorenz – Grote – Remberg, Wegkamp – Teklab, Wooten, Deters.

Den Liveticker zum Spiel gibt's hier.