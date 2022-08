„Neue Stufe erreicht“ – Warum es viele Preußen-Talente nach Paderborn zieht

Mehmet Kara, Massimo Ornatelli, Marcel Hoffmeier: Die Liste jener Fußballer, die es vom SCP aus Münster zum SCP in Paderborn zog, lässt sich vorzeigen. Was aber nur die wenigsten wissen, ist, dass der Club aus Ostwestfalen-Lippe mittlerweile auch beim Münsteraner Nachwuchs ganz genau hinschaut. Alleine in diesem Sommer bediente sich der Verein, dessen Profis gerade in Liga zwei an der Spitze liegen, gleich vier Mal bei den Preußen. Emre Gündogdu, Kadir Kosar, Ibrahim Touray und Mikail Cun aus der U 16 wechselten nach Paderborn. Schon im Vorjahr hatte es David Stamm und David Zogu von Münster aus gen Osten gezogen.

„Dass es gleich vier Jungs auf einmal sind, ist sehr unglücklich“, sagt Sören Weinfurtner, Sportlicher Leiter im Preußen-Nachwuchs. „Natürlich ist es eine Auszeichnung unserer Arbeit, wenn die Spieler Begehrlichkeiten wecken, aber die Masse, die wir an direkte Konkurrenten verlieren, tut weh.“ Und Weinfurtner hat nachgerechnet: 13 Talente verloren die Preußen in diesem Sommer an Clubs mit Nachwuchsleistungszentren (NLZ) – zum Beispiel an Borussia Dortmund, den VfL Bochum oder eben Paderborn. Das dürfte (trauriger) Rekord sein.

In Paderborn zahlt der Verein

Doch warum zieht es die Jungadler ausgerechnet nach Paderborn, wo Münsters U 17 und U 19 doch meist vor dem anderen SCP rangieren? Zum einen lockt der Club mit dem vor fünf Jahren sanierten Sportinternat Paderborn. Den Platz dort zahlt der Verein – anders als in Münster, wo die Eltern für den mittleren vierstelligen Betrag aufkommen müssen. Weinfurtner sagt: „Wir haben versucht, Spieler und Eltern von unserem Weg zu überzeugen, aber strukturell sind wir so weit hinten dran, dass das immer schwerer wird.“

Preußens sportlicher Nachwuchsleiter Sören Weinfurtner (rundes Bild) spricht von einem „Alarmsignal“. Foto: Jürgen Peperhowe

Dass mit Touray (aus Kinderhaus) und Gündogdu (aus Hiltrup) zwei Ur-Münsteraner abgeworben wurden, schmerzt umso mehr. „Damit ist eine neue Stufe erreicht, das ist ein Stück weit ein Alarmsignal“, sagt Münsters Nachwuchsleiter. Die Lösung dieser Probleme liegt keinesfalls in der Schublade. Preußen bräuchte dringend den NLZ-Status. Dann dürfte der Verein mit Spielern ab 16 Jahren Förderverträge abschließen, könnte für beidseitige Sicherheit sorgen und würde beim Wechsel eines Spielers zu einem anderen NLZ-Club immerhin eine Ausbildungsentschädigung erhalten.

Solange das aber nicht der Fall ist, würde Preußen mit der Bezahlung eines Internatsplatzes in Vorleistung gehen und „bekäme keinerlei monetären Ausgleich, wenn Spieler uns dann nach einem Jahr wieder verlassen“, erklärt Weinfurtner.

Diskussionen laufen bei den Preußen

Klar ist: Bis Münster ein eigenes Leistungszentrum hat, muss der Club einen anderen Plan aushecken. Die internen Diskussionen laufen. „Wir wollen uns auch gar nicht zu groß beklagen. Was sollen denn Vereine wie der 1. FC Gievenbeck, Münster 08, TSV Handorf oder Eintracht Münster sagen?“, meint Weinfurtner. „Das Phänomen zieht sich ja von oben nach unten durch.“

Zumal der Austausch mit dem SC Paderborn und dessen NLZ-Leiter Christoph Müller ein guter ist. „Die Kommunikation war offen, ehrlich und ist frühzeitig erfolgt“, erzählt Weinfurtner. Das ist nicht immer der Fall.

Die Preußen haben sich übrigens selbst die Regel auferlegt, höchstens zwei Spieler aus einem Jahrgang vom gleichen Verein zu verpflichten. „Da muss jeder Club seinen eigenen Weg finden“, sagt Weinfurtner.