SC Wiedenbrück gegen SC Preußen Münster – die Einzelkritik

Mit dem knappen Sieg in Wiedenbrück ist Preußen Münster vorerst an die Tabellenspitze der Regionalliga West gesprungen. Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) nun gastiert der 1. FC Bocholt in Münster.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch