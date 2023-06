Ex-Preuße Grimaldi wechselt in die 2. Liga – Steinkötter auf Clubsuche

Von 2015 bis 2018 spielte Adriano Grimaldi beim SC Preußen Münster in der 3. Liga und schoss bemerkenswerte 30 Tore in 74 Pflichtspielen. Nun probiert er es nochmal in der 2. Bundesliga. Ex-SCP-Stürmer Justin Steinkötter sucht derweil einen neuen Club.

Adriano Grimaldi wechselt zum SCP, allerdings zum SC Paderborn in die 2. Fußball-Bundesliga. Der 32 Jahre alte Angreifer spielte von 2015 bis 2018 schon einmal beim SCP, allerdings dem SC Preußen Münster in der 3. Liga. Für Münster standen bemerkenswerte 30 Tore und 13 Vorlagen in 74 Pflichtspieleinsätzen zu Buche, das hinterließ Eindruck.

Der Wechsel nach Paderborn bedeutet für den Ex-Osnabrücker Grimaldi auch, dass das sein 14. Verein im Laufe der Profi-Jahre wird. Er rückt damit deutlich näher an seine Heimatstadt Göttingen heran, denn zuletzt spielte der Mittelstürmer beim 1. FC Saarbrücken (59 Spiele/27 Scorerpunkte) in der 3. Liga. Ein Aufeinandertreffen mit dem SCP wird es somit in der neuen Saison nicht geben – höchstens im DFB-Pokal.

Steinkötter auf Vereinssuche

Ebenfalls im Saarland war die letzten beiden Spielzeiten Justin Steinkötter im Einsatz. Der 23 Jahre alte Angreifer war im ersten A-Junioren-Jahr beim SC Preußen Münster mit 14 Toren in 13 Bundesliga-Partien auffällig geworden und wechselte deshalb in die A-Jugend von Borussia Mönchengladbach. In Saarbrücken war Steinkötter in 46 Partien (zehn Scorerpunkte) im Einsatz. Steinkötter erhält im Saarland nach dieser Saison keinen neuen Vertrag und befindet sich auf Vereinssuche.