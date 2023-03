SCP hat Drittliga-Papiere fristgerecht eingereicht – so geht's weiter

Einst wurden die Papiere per Auto überbracht, längst schon läuft alles digital. Regionalliga-Primus Preußen Münster hat fristgerecht die Drittliga-Dokumente beim DFB eingereicht – und zur Sicherheit natürlich auch für die Regionalliga gemeldet.

In der DFB-Zentrale in Frankfurt sind die Preußen-Papiere für die 3. Liga wie die zahlreicher anderer Clubs eingegangen.

Früher lief das noch so: Am Stichtag machte sich ein Kurier vom Fiffi-Gerritzen-Weg auf zur Otto-Fleck-Schneise. An Bord des Wagens, der über die A1, die A45 und die A5 von der Geschäftsstelle des SC Preußen bis zur DFB-Zentrale düste, waren die Unterlagen zur Lizenzierung für die 3. Liga.

Mag sein, dass hier und da ein Verantwortlicher in Münster bangte, dass der Fahrer nicht in einen Stau gerät. Seit einigen Jahren aber ist das anders. Die Dokumente werden elektronisch hochgeladen. Federführend war Geschäftsführer Albrecht Dörries.

Auch für die Regionalliga gemeldet

Der Regionalliga-Spitzenreiter hat selbstredend seine Papiere fristgerecht zum 1. März beim Dachverband eingereicht. Die technisch-organisatorischen Anforderungen haben sich seit dem Abstieg 2020 kaum verändert. Die notwendige Zuschauerkapazität sank sogar von 10 001 auf 5001. Der SCP hatte in seinen neun Jahren als Drittligist nie Schwierigkeiten, diese Bedingungen zu erfüllen. Bei den wirtschaftlichen Kennzahlen mussten mehrmals Nachbesserungen vorgenommen werden, aber auch in diesem Punkt ist der Club inzwischen solide aufgestellt. Das Zulassungsverfahren sollte also keine große Hürde darstellen. Mit einem Bescheid ist im April zu rechnen. Sollte es im Laufe der nächsten Saison zu erfüllende Auflagen geben, werden sie den Vereinen dann ebenfalls mitgeteilt. Die finale Entscheidung fällt erst nach dem Ende der Spielzeit.

Gleichzeitig reichen die Preußen bis Ende März auch ihre Unterlagen für die Regionalliga ein, die aber weit weniger aufwendig zu erstellen sind. Natürlich in der großen Hoffnung, dass diese Arbeit in diesem Jahr für die Katz war.