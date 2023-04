Aufstiegs-Countdown: Düren legt Einspruch gegen Spielwertung ein

Das Spiel von Preußen Münster beim 1. FC Düren am vergangenen Wochenende wurde abgesagt, da die Spielstätte als nicht spieltagstauglich eingestuft wurde. Dem SCP wurden die Punkte am grünen Tisch zugesprochen– dagegen hat Düren nun Einspruch eingelegt.

Preußen Münster steht als Tabellenführer der Regionalliga West kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga

Wann steigt Preußen Münster auf?

Nach der Absage der Partie in Düren, für die dem SCP drei Punkte zugesprochen wurden, wäre theoretisch ein Aufstieg am Samstag möglich gewesen – wenn Gladbach II in Straelen nicht gewonnen hätte. Der 1. FC Düren hat nun jedoch Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt. Nun wird das Sportgericht des WDFV in Aktion treten. Das Ergebnis ist noch nicht rechtskräftig, fällt keine abschließende Entscheidung bis zum Mittwoch, wird der SCP im Nachholspiel beim 1. FC Kaan-Marienborn in Siegen den Aufstieg nicht perfekt machen können. Den aktuell ersten Matchball gäbe es somit im Heimspiel gegen Düsseldorf II am nächsten Samstag (22.04.).

Das Restprogramm von Preußen Münster

1. FC Kaan-Marienborn (A/19. April, 19 Uhr)

Fortuna Düsseldorf II (H/22. April, 14 Uhr)

Fortuna Köln (H/28. April, 19.30 Uhr)

Wuppertaler SV (A/5. Mai/19 Uhr)

RW Ahlen (H/13. April/14 Uhr)

