Zum ersten Mal in dieser Saison bekam Darius Ghindovean gegen Lippstadt von Beginn an das Vertrauen. Er machte ein ordentliches Spiel, nachdem er monatelang nicht berücksichtigt worden war. Nun stellt sich die Frage, wie es für ihn weitergeht.

Richtig gesprächig war Darius Ghindovean am Samstag nicht. Nichts Falsches sagen, nicht wieder in ein Fettnäpfchen treten, das war wohl seine Devise. Dabei hatte der 21-Jährige nach seinem Saison-Debüt in der Startelf gute Laune. „Ich bin glücklich, wieder auf dem Platz gestanden zu haben“, sagte er nach seinem Startelf-Debüt für Preußen Münster in dieser Saison beim 3:0 gegen Lippstadt. „Ich habe mich wohl gefühlt, alles kein Problem.“ Fehlender Rhythmus? Ließ er nicht gelten.