Achterbahnfahrt auf höchstem Niveau: Preußen spielen 3:3 gegen Dortmund

3:1 führte Preußen Münster II beim ASC 09 Dortmund bereits, doch am Ende musste sich der Tabellenerste, der die Pole-Position zurückerlangte, mit einem 3:3 begnügen. Trainer Kieran Schulze-Marmeling nahm das gelassen hin.

Drunter und drüber, hoch und runter ging’s zwischen dem ASC 09 Dortmund und der U 23 von Preußen Münster. „Das war echt intensiv, ein saustarker Gegner, ein tolles Oberliga-Spiel, ein gerechtes Ergebnis“, sagte Trainer Kieran Schulze-Marmeling nach dem 3:3 (2:1) auf Kunstrasen. Und das obwohl sein Team einen Zwei-Tore-Vorsprung liegenließ. „Beide Mannschaften waren gut bei zweiten Bällen und auch mit der Kugel.“

Profi-Leihgabe Deniz Bindemann (6.) und Elias Demirarslan (7.) hatten gleich zwei fette Chancen. Das 1:0 machte dann Francesco Di Pierro nach einem Angriff über Noah Kloth und Nick Selutin (18.). Luca Steinfeldt scheiterte zudem am glänzenden ASC-Keeper Joel Nickel (26.). Im Gegenzug gelang dann Florian Rausch der Ausgleich, als der SCP nicht klären konnte (27.). Doch Bindemann stellte nach Selutins Zuspiel die Führung wieder her (42.).

Am Ende wurde es hektisch

Das 3:1 markierte Steinfeldt nach einem Foul an Selutin bei einer Ecke (57.) per Elfmeter. Alles klar? Nein. „Danach hat der Gegner noch mal richtig hochgefahren“, so Schulze-Marmeling. Nach einem Eckball verkürzte Torjäger Maximilian Podehl (75.). Dann pennte die Gäste-Deckung bei einem schnell ausgeführten Freistoß, wieder vollstreckte Podehl (80.). „Danach haben wir sogar noch gewackelt. Es wurde wirklich hektisch“, gestand Münsters Trainer.

SCP: Walde – Kloth, ter Horst, Cirak, Demirarslan (62. Overhoff) – Korte (71. Pohl) – Di Pierro (78. Kehl), Bindemann – Heering (81. You), Steinfeldt, Selutin (87. Nyassi)