Gutes Timing: Düren-Posse geht als Kuriosum in die Preußen-Historie ein

Die Preußen konnten am Samstag den Aufstieg feiern – und hätten die drei Punkte aus Düren am Ende nicht mal gebraucht.

Wenn in der vergangenen Woche in Münster über einen anderen Verein als Preußen gesprochen wurde, dann ging es nicht um Verfolger Gladbach II oder den jeweiligen Gegner Kaan-Marienborn oder Düsseldorf II. Nein, immer wieder stand der 1. FC Düren im Zentrum der Debatten. Ein Aufsteiger, der ungewollt-fahrlässig zum Zünglein an der Waage zu werden drohte.

Nach der Stadion-Posse samt 2:0-Wertung beschäftigte den SCP ganz wesentlich der Zeitpunkt, an dem final die Punkte in die Tabelle einfließen. Der große Wunsch lautete: nicht mittags in der Woche am grünen Tisch aufsteigen oder daheim auf der Couch, während die Konkurrenz patzt. Es sah so aus, als könnte die große Sause, auf die sich der Verein monatelang gefreut hatte, ausfallen. Doch dann kam der Samstag. Düren kündigte passend an, auf weitere Einsprüche zu verzichten. Die Preußen hatten ihr Matchballspiel und alles vor eigenem Publikum in eigener Hand. Perfekt.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Darüber wird sich schmunzeln lassen

Dass Gladbach am Ende nicht gewann und es ohnehin zur Meisterschaft gereicht hätte, spielte keine Rolle mehr. So übel die Dürener Münster auch mitgespielt hatten – das Timing beim Protest war wesentlich besser als beim Ausbau der Gästetribüne.

Preußen Münster macht Aufstieg in die 3. Liga perfekt Bewegende und emotionale Momente im Stadion an der Hammer Straße. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen Münster hat am viertletzten Spieltag der Regionalliga West den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Foto: Jürgen Peperhowe Das, was sich seit Wochen, seit Monaten, eigentlich seit dem Saisonstart angedeutet hat, das wurde wahr. Foto: Jürgen Peperhowe Münster steigt auf, der SCP kehrt nach drei Jahren zurück in die 3. Liga, die restliche Saison wird ein einziges Schaulaufen der Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann. Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Juergen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Juergen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Juergen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Thomas Rellmann Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Juergen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

So geht die Partie, die nie stattfand, als Kuriosum in die Preußen-Historie ein, über die sich in ein paar Jahren schmunzeln lassen wird. Sie bleibt eine Episode in einer Aufstiegssaison, in der die Adler wie schon 2011 am viertletzten Spieltag bereits den Titel bejubeln durften.