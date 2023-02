Jugend-Chef Weinfurtner im Interview: Wie steht es um ein Preußen-NLZ?

Preußen Münsters Junioren kicken seit Jahren in der Bundesliga. An den Plänen für ein Nachwuchsleistungszentrum wird längst gearbeitet – der Adlerclub ist eine Top-Adresse. Das weiß auch Sören Weinfurtner, Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung.

Preußen Münster steht vor der Rückkehr in die lukrative 3. Liga, die zweite Vertretung ist Spitze in der Oberliga. U 19 und U 17 kicken in der Bundesliga. Und ganz nebenbei liegen die Pläne für das Nachwuchsleistungszentrum längst nicht mehr nur in der Schublade – der Adlerclub ist eine Top-Adresse für talentierte Junioren in der Region und darüber hinaus. Das weiß auch Sören Weinfurtner, Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung.