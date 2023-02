Preußen drehen Partie in Köln nach der Pause – achter Sieg in Folge

Beeindruckend. Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehte der Spitzenreiter der Regionalliga West das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln und gewann mit 2:1 (0:1). Den verdienten Rückstand durch Maximilian Schmid vor lediglich 900 Zuschauern beantworteten nach der Pause Nicolai Remberg (52.) und Gerrit Wegkamp (75.). Münster jagt weiter dem Aufstieg in die 3. Liga entgegen, es war der achte Sieg in Folge. Und, Leckerchen obendrauf: Verfolger Wuppertaler SV patzte beim 2:2 gegen Schlusslicht Straelen. Die Weichen sind längst gestellt, wie ein TGV rast Münster Liga drei entgegen.

„Wir haben Köln vor der Pause einen großen Gefallen getan und ihnen regelmäßig ins Pressing gespielt“, sagte Trainer Sascha Hildmann nach der Partie. Sein Team traf auf einen aggressiven Gegner und tat sich schwer. Doch Hildmanns Pausenansprache half weiter: „Das haben wir dann besser gemacht, der Wille war da, der Sieg war am Ende verdient.“

Der SCP musste nur auf einer Position umbauen, weil Kapitän Marc Lorenz nach Ablauf seiner Gelbsperre – natürlich – erste Wahl war. Dafür rückte Shaibou Oubeyapwa auf die Ersatzbank. Dildar Atmaca war zudem zur U-23-Auswahl des SCP abgeordnet worden. Die spielt zwar gegen SF Siegen nicht daheim, die Partie fällt aus, Atmaca sollte aber dennoch nicht nachreisen. Die Preußen also auch wie erwartet im 3-5-2-System – Grund zur Umstellung? Keiner ersichtlich für Trainer Hildmann.

Schneeregen vor der Partie

Vor der Partie Schneeregen und Graupelschauer, aber das Spielfeld im Franz-Kremer-Stadion war 1a bespielbar. Hier, wo auch das Bundesliga-Team trainiert und vormittags die letzte Vorbereitung auf das Punktspiel gegen den VfL Wolfsburg bestritten hatte, war nun der SCP an der Reihe. Und Kölns Reserve hatte sich etwas vorgenommen. Dementsprechend begann das Kellerkind, beschäftigte den SCP mehr als erwartet. Die Hausherren gewannen den einen oder anderen Zweikampf mehr, griffen den SCP sehr früh in der eigenen Hälfte an.

Abwehrchef Kok muss viele Brände löschen

Und der SCP war schon etwas beeindruckt. Häufig musste Thomas Kok kleine Brände vor dem SCP-Strafraum löschen. Mehr als den Gästen lieb war, musste alle Konzentration auf Defensivaufgaben gelegt werden. Erst nach 20 Minuten ging die Partie für die Hildmann-Truppe etwas voran, nach einer Flanke von Henok Teklab nahm Lorenz volley Maß und verpasste die Führung nur knapp. Es folgte Münsters beste Phase, unter anderem weil Gerrit Wegkamp nach einer Ecke von Lorenz köpfen konnte. Ein Handspiel von Kölns Teoman Akmenstanli wurde von Schiedsrichter Felix Weller (Neunkirchen) nicht geahndet, wütende Proteste der Preußen waren ihm gewiss.

Kellerkind Köln engagiert – Schmid trifft

Doch in den letzten Minuten der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Kölner die eine oder andere Möglichkeit, wieder taten sich kleine „Offensivbrände“ auf, einer führte dann auch zum 1:0 durch Maximilian Schmid kurz vor der Pause, als er ein Zuspiel von Joshau Schwirten nur über die Linie drücken musste. Der Abstiegskandidat hatte sich das auf gewisse Art und Weise verdient. Münsters Abwehrchef Kok, ansonsten mit einer tadellosen Leistung, hatte sich rauslocken lassen und machte den Weg frei. Pech für den SCP, dass im Gegenzug zuvor ein Tor von Andrew Wooten nicht anerkannt wurde. Zudem monierten die Preußen ein Foulspiel an dem herausgerückten Thomas Kok, der beim Kölner Angriff deshalb als Verteidiger fehlte. So oder so, Kölns Führung ging in Ordnung. Münster hatte zu wenig Zweikämpfe gewonnen, zu wenig Chancen gehabt. Das musste nach der Pause besser werden, in diesem Jahr hatte Köln den Tabellenführer so schwer beschäftigt wie keine andere Mannschaft.

Keine Veränderung bei den Adlerträgern

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm Coach Sascha Hildmann keine Veränderungen vor. Warum auch? Sieben Minuten nach Wiederanpfiff traf Nicolai Remberg zum Ausgleich, weil Kölns Abwehr eine Kopfball-Bogenlampe von Andrew Wooten nicht klären konnte. Die Preußen hatten kurz auf das Gaspedal getreten, und schon stand es 1:1. Wenig später gleich die Chance zur Führung nach einem Ballgewinn von Dennis Grote, doch der Abschluss von Yassine Bouchama war zu schwach. Jetzt war Feuer drin, Schiedsrichter Felix Weller verwarnte jedenfalls den Falschen mit Remberg nach 57 Minuten. Der wird nächste Woche im Heimspiel fehlen, eigentlich hätte Teklab den Karton sehen müssen – auch er wäre gegen Lippstadt gesperrt gewesen.

24. Spieltag, Saison 2022/23: 1. FC Köln II – SC Preußen Münster Tor zählt nicht: Andrew Wooten trifft aus Abseitsposition gegen Kölns Keeper Julian Roloff. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen-Stürmer Gerrit Wegkamp im Duell mit Kölns Stephan Salger. Foto: Jürgen Peperhowe Schreck kurz vor der Pause: Kölns Maximilian Schmid trifft zum 1:0 für die Hausherren. Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab springt am höchsten. Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama zieht ab. Foto: Jürgen Peperhowe Preußens Routinier Dennis Grote köpft. Foto: Jürgen Peperhowe Noch ein Routinier: Simon Scherder im Zweikampf mit Maximilian Schmid. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Partie hatte jetzt Tempo, Wegkamps Rettungstat per Kopf flog knapp am eigenen Tor vorbei. Münster erfolgreichster Stürmer hatte schon in der Vorwoche beim 5:4 über Straelen ins eigene Tor getroffen. Wenig später holte sich Routinier Dennis Grote seine fünfte Verwarnung ab, womit der SCP gegen Lippstadt seine Mittelfeldachse ersetzen muss. Aber der SCP wollte jetzt mehr, Marc Lorenz zog von links ab und verpasste die Führung nur knapp, Teklab (63.) ebenfalls.

16. Saisontor für Wegkamp

Dann war er wieder zur Stelle, auf der richtigen Seite: Gerrit Wegkamp wuchtete den Ball nach einem Gewühl infolge einer Ecke zum 2:1 in die Maschen. Es war sein 16. Saisontor. Der eingewechselte Alexander Langlitz hatte so etwas wie die Vorarbeit per Kopfball geliefert. Auf der Gegenseite war Max Schulze Niehues von Simon Breuer schon überwunden, doch Alexander Hahn klärte spektakulär auf der Linie vor dem drohenden 2:2. Es ging hin und her, weil Simon Scherder (80.) das 3:1 auf dem Fuß hatte, Kölns Tormann Julian Roloff aber klärte.

Am Ende war der Sieg verdient, Münster spielte nach der Pause, wie es sich für einen Tabellenführer gehört: aggressiver, zielstrebiger, einfach besser. Sieg Nummer acht war in trockenen Tüchern, wieder drei Schritte näher am Aufstieg. Die Preußen haben sich bei einem ganz unangenehmen Gegner aus Köln schadlos gehalten.

Köln II: Roloff -Strauch, Schneider, Salger, Akmestanli (76. Giesen) – Nottbeck (82. Suchanek), Schlax (76. Özkan), Limnios (46. Breuer), Schwirten – Mittelstädt, Schmidt

Münster: Schulze Niehues – Scherder, Kok, Hahn – Teklab (84. Frenkert), Grote (90. Koulis), Remberg, Lorenz – Bouchama (60. Benjamins) – Wooten (72. Langlitz), Wegkamp. – Trainer: Hildmann

Tore: 1:0 Schmidt (44., Vorarbeit Limnioss), 1:1 Remberg (52., Kopfballvorarbeit Wooten), 1:2 Wegkamp (75., Vorarbeit Langlitz). – Zuschauer: 900. – Schiedsrichter: Weller (Neunkirchen). – Gelbe Karten: Nottbeck, Giesen / Lorenz, Remberg, Grote, Hahn