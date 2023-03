Liveticker: 1:0 – Wegkamp verwertet Wooten-Vorlage

Die Lage vor dem Spiel Preußen Münster gegen SV Lippstadt

Preußen Münster: Vier Spiele, vier Siege - es läuft weiterhin wie geschmiert für die Preußen. Fristgerecht hat der SCP seine Dokumente für die dritte Liga beim DFB eingereicht, befindet sich auf dem besten Wege, die Regionalliga am Ende der Saison zu verlassen. Gegen den SV Lippstadt soll der neunte Sieg in Folge her.

SV Lippstadt: Nach der deutlichen Niederlage beim 1. FC Kaan-Marienborn zum Auftakt aus der Winterpause hat sich der SV Lippstadt wieder gefangen und nun zumindest dreimal in Folge ein Remis geholt. Der Tabellenzehnte hat zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und sollte mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Die Preußen sind am Wochenende natürlich klarer Favorit.