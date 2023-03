Preußen sind beim Marathon dabei – und suchen noch Mitstreiterinnen

Die Fußballer von Preußen Münster begeistern seit Monaten auf dem frünen Rasen und sind auf dem besten Wege, wieder in die 3. Liga aufzusteigen. Bald aber wird eine Delegation des Clubs auch bei einem anderen sportlichen Großereignis in Münster dabei sein.

In einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“, wie Marathon-Boss Michael Brinkmann verrät, hätte er bei der Sportlerwahl des Jahres den Kontakt zu den Fußballern des SC Preußen gesucht – und gefunden. Sport-Boss und Ex-Profi Peter Niemeyer und Ole Kittner, Geschäftsführung Marketing, Strategie & Kommunikation, laufen am 3. September in einer Mixed-Staffel, für die bis zum 15. April noch zwei TeilnehmerInnen, am besten Fußballerinnen, gesucht werden.

Mit einem witzigen Video bewerben

Die können sich mit einem witzigen Video bewerben, eine Jury kürt dann die zwei „Siegerinnen“. Ziel ist es, weitere Fußballstaffeln für den Marathon zu gewinnen, um das Quartett der Preußen zeitlich zu schlagen und so Spendengelder zu generieren.

Mitmachen unter: info@volksbank-muenster-marathon.de