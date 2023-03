Erst „Bauchschmerzen“, dann „optimal“: Preußen-Schachzug geht auf

Was ist das bloß für eine Wahnsinnsserie, die Preußen Münster in diesem Winter durch die Regionalliga West gleiten lässt? Sieg Nummer neun gelang den SV Lippstadt. Trotz gravierender personeller Umstellungen, trotz schlechter Bodenverhältnisse, trotz eines Gegners mit gewissen Qualitäten war dieses 3:0 (1:0) so ungefährdet wie kaum ein Sieg in dieser phänomenalen Saison. „Eine tadellose Vorstellung“, fand Kapitän Marc Lorenz. „Wir haben jetzt einfach einen brutalen Lauf.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet