Die Westfälischen Nachrichten verlosen 10x2 Tickets für das Lippstadt-Spiel

Nach dem Traumstart ins neue Jahr steht das nächste Heimspiel für Preußen Münster an. Am Samstag (14 Uhr) ist der SV Lippstadt zu Gast an der Hammer Straße. Die Westfälischen Nachrichten verlosen vorab 10x2 Stehplatzkarten.

Nie waren sie so wertvoll wie heute: Gegen die Tickets für die Preußen-Heimspiele sind warme Semmeln aktuell echte Ladenhüter. Fünfstellige Zuschauerzahlen gehören in den letzten Zügen dieser Regionalliga-Saison zum erfreulichen Preußen-Alltag – viele wollen offensichtlich noch einmal Viertligaluft schnuppern, ehe es zu spät ist.

Sechs Gelegenheiten bleiben noch, ehe am 13. Mai im Derby gegen RW Ahlen zum finalen Kehraus geblasen wird. An diesem Samstag ist der SV Lippstadt zu Gast an der Hammer Straße – und auch für den Besuch des Tabellenzehnten zeichnet sich schon jetzt ein gut gefülltes Haus ab – bei prognostizierten 4 Grad im Schatten darf es ruhig etwas kuscheliger werden. Wir verlosen 10 x 2 Stehplatzkarten für die Partie am 4. März.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie an unter 01 378 600 525. Nennen Sie das Stichwort „Preußen-Karten“, Ihren Namen und Ihre Adresse. Teilnahmeschluss ist Donnerstag (2.3.2023), 23:59 Uhr.

Jetzt 10x2 Stehplatz-Karten gewinnen! Online unter wn.de/verlosung mit dem Stichwort „Preußen-Karten“

Telefonisch unter 01 378 600 525 mit dem Stichwort “Preußen-Karten", Ihrem Namen und Ihrer Post-Anschrift

Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet: www.wn.de/teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.