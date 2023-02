So schlagen sich die Preußen-Abgänge des Sommers

Sechs der zwölf Spieler, die Preußen Münster nach der vergangenen Saison verlassen haben, hat der SCP bereits in der Regionalliga West wiedergetroffen. Einer spielt jetzt in der Spitzengruppe des Bundesliga-Unterhauses mit, zwei kicken in Liga drei.

Nach dem um Haaresbreite verpassten Aufstieg im Mai 2022 fielen die Umwälzungen im Kader von Preußen Münster größer aus als gedacht. Doch was wurde aus den Profis, die die Adler im Sommer verlassen wollten oder mussten? Von den zwölf Spielern hat der SCP die Hälfte in den vergangenen Monaten schon wiedergetroffen, in der Regionalliga West oder in Testspielen.

Marko Dedovic: Bei BW Lohne inzwischen die Nummer eins. Zuletzt kassierte er aber einen Platzverweis. Im Test gegen Münster im Januar ein bisschen wacklig.

Steffen Westphal: Super Start mit dem SV Lippstadt, im Hinspiel gegen seinen Ex-Club fehlte der Keeper aber bereits mit einem Mittelhandbruch. Das Bank-Comeback gab er bereits.

Julian Schauerte: Bis Anfang Februar verpasste er keine Sekunde beim 1. FC Kaan-Marienborn, erzielte gegen die Adler sogar das späte und sehr schmerzhafte 1:1. Dann flog er allerdings mit glatt Rot vom Feld und sah sein Team in Rödinghausen verlieren.

Jannik Borgmann: Lange Stammkraft beim kriselnden RW Ahlen. Zuletzt musste der Verteidiger mit Rückenproblemen passen.

Robin Ziegele: Im Drittliga-Abstiegskampf mit dem FSV Zwickau, dort jedoch gesetzt und noch einer der Stabileren.

Marcel Hoffmeier: Jeder an der Hammer Straße verfolgt den Werdegang des Abwehrspielers, der in der 2. Liga mit dem SC Paderborn die Großen ärgert, immer von Anfang an spielt und bei transfermarkt.de inzwischen einen Marktwert von 700 000 Euro besitzt.

Luke Hemmerich (Bild): Er probiert es in der 3. Liga bei Neuling SpVgg Bayreuth und ringt dort nun um den Klassenerhalt. Eingesetzt wird er fast immer hinten links oder rechts, zuletzt aber auch mehrmals als Joker.

Dominik Klann (Bild): Bei Drittligist SC Verl nur fünfmal auf dem Feld und am Ende nicht mehr benötigt. Im Januar folgte er also Borgmann nach Ahlen, wo der 23-Jährige bisher zweimal durchspielte.

Marvin Thiel: Nach der Rückkehr zu Nordstaffel-Spitzenreiter VfB Lübeck wurde der Linksfuß überraschend nicht Stammspieler, nur zwei Einsätze über 90 Minuten. Traf im Januar-Probelauf auf den SCP.

Manuel Farrona Pulido: In dieser Partie war der 29-Jährige an der Lohmühle dabei. Er kommt auf fünf Tore in 15 Spielen für die Lübecker.

Jan Dahlke (Bild): Der Angreifer mischt mit Carl Zeiss Jena im Nordosten vorne mit. Dort ist er mittlerweile meist Joker und hat auch erst zweimal getroffen.

Jules Schwadorf: Anfangs erneut verletzt, seit Oktober – auch gegen den SCP – jedoch immer öfter bei Fortuna Köln gebraucht und tatsächlich dauerhaft fit.