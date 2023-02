Duell der Gegensätze: Ligaprimus Preußen Münster erwartet Schlusslicht

Ligaprimus Preußen Münster erwartet am Samstag Schlusslicht SV Straelen, weiter auseinander können zwei Clubs nicht sein in der Regionalliga. Gerrit Wegkamp mit seinen 13 Toren hat fast so viele Treffer erzielt wie der SVS im gesamten Saisonverlauf: 14.

Gerade in überragende Form, klärt hier mit einem Kopfball und trifft auch per Kopf ins Tor: Simon Scherder (rechts)

Es gibt mittlerweile eine Reihe bemerkenswerter Zahlen und Daten zum SC Preußen Münster in dieser Saison. Der SCP ist Spitze in der Regionalliga, die mit Abstand beste Auswärtsmannschaft der Liga, in einer bereinigten Tabelle wohl auch die beste Heimelf der Regionalliga West. 50 Punkte stehen auf dem Konto nach 21 Spieltagen, 2,38 Punkte im Durchschnitt je Partie sind so etwas wie meisterschaftstauglich. Ausgerechnet jetzt kommt das Schlusslicht aus Straelen, chronisch erfolglos, seit Oktober sieglos, in Wattenscheid und daheim gegen Wiedenbrück wurde gewonnen, zu wenig zum sportlichen Überleben – das war im Spätsommer. Seitdem ging es bergab.

Gefräßige Preußen

Das war es dann schon für den SVS und den aktuellen Interimstrainer Kevin Wolze praktisch in der Regionalliga – wie um Himmels willen will diese Mannschaft gegen die gefräßigen und siegeshungrigen Preußen am Samstag um 14 Uhr eigentlich bestehen?

Doch an Tagen wie diesen machen die ganz großen Fußball-Weisheiten die Runde. Denn a.) ist das nächste Spiel wie immer das allerschwerste, und b.) spielt es sich mitnuter leichter gegen Topteams als gegen die vermeintlichen Außenseiter, und c.) dürften die Gäste einen Bus direkt vor ihrem Tor parken – was nichts anderes bedeutet als eine rein defensiv ausgerichtete und willensstark verteidigende Gäste-Auswahl aus Straelen in Münster.

Hildmann verspricht Grenzgängertum

Nun sind Respekt vor dem Gegner und seriöse Vorbereitung auf ein solches Spiel tatsächlich immer beste Strategien. Auch Straelen wird dem SCP definitiv nichts schenken. Alle, wirklich alle Gegner wollen die Preußen zum stolpern bringen. „Unsere Mannschaft wird wie immer versuchen, an ihre Grenzen zu kommen“, verspricht dagegen SCP-Coach Sascha Hildmann. Er erinnert sich an das Hinspiel, als der SCP beim späteren 2:0-Auswärtssieg vor der Pause schon gehörige Probleme mit dem SVS hatte. Andererseits: Münster hat die letzten sechs Spiele gewonnen, die beiden superschweren Auftaktpartien gegen Aachen (4:0) und in Mönchengladbach (2:1) dominiert – was soll eigentlich gegen das Schlusslicht schieflaufen?

Marc Lorenz fehlt gesperrt

Darauf lässt sich Hildmann nicht ein, er kann praktisch aus dem Vollen schöpfen. Nur Kapitän Marc Lorenz fehlt gelbgesperrt. Dafür bietet Angreifer Deniz Bindemann seine Dienste wieder an, Henok Teklab und Nicolai Remberg haben Blessuren auskuriert. Um den Platz, der durch die Lorenz-Sperre frei wird, rangeln Shaibou Oubeyapwa, Alexander Langlitz und Marvin Benjamins.

Preußen-Kapitän Marc Lorenz darf gegen den SV Straelen aufgrund einer Sperre nicht mitwirken. Foto: Jürgen Peperhowe

Am Montag war Hildmann mit seiner Mannschaft Gast bei der Ehrung zum „Sportler des Jahres 2022“ im Jovel. Der SCP belegte Rang drei hinter den siegreichen Blackhawks Münster und den WWU Baskets. Mit Rang drei in der Regionalliga werden sich diese Preußen nicht zufrieden geben. Drei Punkte gegen Straelen sind dabei Pflicht auf dem Weg zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga. Alle guten Dinge sind drei ...

Münster: Schulze Niehues - Scherder, Kok, Hahn - Langlitz, Remberg, Grote, Teklab - Bouchama - Wegkamp, Wooten.