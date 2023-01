„Senkrechtstarter“: Preußen-Neuzugang wird bei Fan-Wahl ausgezeichnet

Auszeichnung für einen Sommer-Neuzugang von Preußen Münster: Yassine Bouchama ist bei der Publikumswahl von Streaminganbieter Sporttotal zum „Senkrechtstarter der Hinrunde“ gewählt worden.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldmann war im vergangenen Sommer vom Regionalliga-Rivalen VfB Homberg nach Münster gewechselt und bestritt in der ersten Saisonhälfte 17 Liga-Partien (15-mal Startelf) für die Adlerträger. Neben drei Toren steuerte Bouchama drei Vorlagen bei.

Münsters Kicker setzte sich in seiner Kategorie gegen Anton Heinz (RW Oberhausen), Dennis Lerche (SG Wattenscheid 09), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Serhat-Semih Güler (Wuppertaler SV), Soichiro Kozuki (FC Schalke 04 II), Jan Olschowsky und Semir Telalovic (beide Borussia Mönchengladbach II) durch.

Auch in weiteren Kategorien waren Preußen-Akteure nominiert, gingen letztlich aber leer aus. Alemannia Aachens Helge Hohl darf sich nun „Trainer der Hinrunde“ nennen. Sascha Hildmann sammelte weniger Stimmen als der Sieger. „Joker der Hinrunde“ ist demnach Dennis Lerche (SG Wattenscheid 09), für Preußen war Gerrit Wegkamp ins Rennen gegangen. Der Angreifer war – ebenso wie Henok Teklab – auch einer der Nominierten in der Kategorie „Spieler der Hinrunde“. Diese Auszeichnung aber ging an Aachens Jannik Mause.