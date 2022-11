Held ohne Stammplatz: Scherder erfüllt Wegkamps Prophezeiung

Simon Scherder war nach seinem Tor zum 5:4 in Wattenscheid der gefragteste Mann bei Preußen Münster. Ausgerechnet Scherder, der im Oktober seinen Stammplatz verlor und vor dem 4:4 gepatzt hatte. Vielleicht auch deshalb gönnte es ihm jeder.

Zwei beliebte Traditionsclubs in den Niederungen des Profifußballs, ein völlig verrückter Spielverlauf und eine daraus folgende enthemmte Jubeltraube genügten, um das Regionalliga-Spiel zwischen der SG Wattenscheid 09 und Preußen Münster zum Gegenstück der ungeliebten WM in Katar aufzuwerten. Nach dem 5:4-Sieg des Spitzenreiters überschlugen sich in den sozialen Medien die Stimmen, die hier noch den echten Fußball sahen.