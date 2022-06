Spielplan steht: Preußen starten gegen Wattenscheid

Noch stecken die Preußen in der Sommervorbereitung, erst in einem guten Monat geht es wieder los. Nun allerdings ist auch klar, gegen wen die Preußen Ende Juli in die neue Saison der Regionalliga West starten. Der offizielle Spielplan schickt zum Auftakt einen Aufsteiger ins Preußenstadion.

Die SG Wattenscheid 09 ist es also geworden, ein Heimspiel dazu. Hätte schlechter laufen können für Preußen Münster mit dem Auftakt der Regionalliga-Saison am 23. Juli. Genau terminiert ist die Begegnung des Vizemeisters gegen den ehemaligen Bundesligisten noch nicht, aber alles läuft auf den Samstag hinaus. Die Ouvertüre bestreiten RW Oberhausen und Alemannia Aachen freitags.

Letztmals im Pflichtspielmodus trafen die beiden Traditionsclubs im Mai 2007 aufeinander, der SCP siegte vor 883 Zuschauern 4:3 in der Lohrheide. Thomas Piorunek, Marco Antwerpen, Alexander Ende und Alexander Thamm trafen für das Team von Carsten Gockel und Harald Menzel. Gockel musste eine missratene Oberliga-Spielzeit interimsmäßig zu einem Ende führen, Menzel ist seitdem beim SCP geblieben und fungiert heute als Teammanager. Auf der Tribüne saßen Präsident Dr. Marco de Angelis und der zukünftige Trainer Roger Schmidt zusammen. Wie die Zeit doch vergeht.

Am zweiten Spieltag nach Wiedenbrück

Nun, 15 Jahre später, wird der Aufsteiger seine Visitenkarte im Preußenstadion abgeben. „Ein schöner Auftakt, ich freue mich darauf. Wir spielen gegen einen Traditionsclub, der auch ein paar Fans mitbringen wird“, glaubt Preußen-Sportchef Peter Niemeyer. Eine Woche später geht es bereits zum SC Wiedenbrück, wo der SCP in der abgelaufenen Saison vermutlich beim 0:0 am vorletzten Spieltag den Aufstieg liegenließ. Niemeyer schelmisch: „Wiedenbrück am zweiten Spieltag? Auch nicht schlecht.“ Das schreit nach einer Revanche, oder?

Der komplette Preußen-Spielplan 22/23 in der Regionalliga West Foto:

Auch Trainer Sascha Hildmann sieht das so. Die Vorfreude auf Wattenscheid ist groß, wie alle Fußballer freuen sich auch die Münsteraner auf das erste Saison-Match besonders. Und wenn es früh zum SCW geht, dann lacht auch Hildmann: „Da steckt Brisanz drin.“

Zwischen dem 22. Juli 2022 und dem 13. Mai 2023 wird also der Meister in der Regionalliga gesucht. Die vermeintlichen Top-Spiele gegen Rödinghausen, Oberhausen und Wuppertal folgen erst in der zweiten Hälfte der Hin- und Rückserie. Pikanterie am Rande: RW Ahlen ist am 17. und 34. Spieltag SCP-Gegner, also jeweils zum Finale der Halbserie. Ein Nachbarschaftsderby zum Abschluss vor eigenem Publikum. Stark. RW Essen machte sein Meisterstück auch gegen den Werseclub.

Hinrunde endet in Ahlen

Wenn Münster und der Wuppertaler SV zum Titelkandidaten der ersten Kategorie gekürt worden sind, so hat der SCP einen kleinen Nachteil gegenüber den Bergischen. Egal, wie der Preußen-Kontrahent heißt, eine Woche später trifft Wuppertal auf diesen Gegner. Na ja, am besten werden so oder so Siege in den eigenen Partien sein, damit Wuppertal vielleicht etwas unter Druck gerät. So einfach ist Fußball dann doch wieder. Die Hinrunde endet für den SCP am 19. November in Ahlen. Während der WM in Katar sind gleich vier Partien angesetzt. Auch ein Novum. Winterpause ist vom 10. Dezember bis zum 4. Februar.

Die genauen Spieltagstermine werden noch festgelegt. Auffällig ist, dass von den nur noch 34 Spieltagen keiner unter der Woche angesetzt ist. 20 Begegnungen finden noch in diesem Jahr statt, nur 14 dann 2023.

Den kompletten Spielplan der kommenden Saison in der Regionalliga West finden Sie hier!