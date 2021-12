Starke Preußen stürmen den Tivoli

Preußen Münster landet in Aachen seinen 13. Saisonsieg in der Regionalliga und bleibt Spitzenreiter RW Essen auf den Fersen. Wenn es einen kleinen Kritikpunkt nach dem souveränen 2:0-Erfolg in Aachen geben sollte, dann ist es einmal mehr die mangelhafte Chancenverwertung.

Nach kurzem Tabellenstudium durfte der 2:0 (2:0)-Erfolg des SC Preußen Münster bei Alemannia Aachen als Pflichterfüllung abgehakt werden – ein Blick hinter die Statistik-Fassade offenbarte an diesem Samstag allerdings doch eine etwas komplexere Aufgabe, die es auf dem herrlichen, leider weitgehend leeren Tivoli zu lösen galt.

Aachen im Abstiegskampf, Münster im Aufstiegsrennen – eine vermeintlich klare Sache wurde durch die pandemischen Irrungen und Wirrungen dieser Tage dann doch zu einer echten Knobelaufgabe für die Schützlinge von Trainer Sascha Hildmann. Doch Thorben Deters (19.) und Gerrit Wegkamp (42.) fanden dann doch die Wege, die verdientermaßen ans gewünschte Ziel führten.

Magen-Darm-Infekt? Da war doch was. Ja, ein unangenehmer Lebensabschnittspartner, der sich immer wieder gern und vor allem immer unpassend anmeldet – unabhängig von angesagten Pandemien und Rissen, Brüchen und Dehnungen. Preußen-Keeper Max Schulze Niehues verspürte schon während der Trainingswoche und auch beim Pokalspiel gegen Erkenschwick leichtes Magengrummeln – am Samstag in der Printenstadt war die unangefochtene Nummer eins dann raus. Vertreter Marko Dedovic bekanntlich in Corona-Quarantäne und Vertreter-Vertreter Steffen Westphal just zurück nach kurzer Verletzungspause – und urplötzlich zwischen den Pfosten. Auf der Bank nahm U-23-Torwart Veith Walde Platz.

Es bleibt kompliziert für Team-Designer Hildmann, der mit den vier Corona-Ausfällen Julian Schauerte, Jan Dahlke, Marvin Thiel und eben Dedovic weiter haarscharf an der Nahtkante entlang manövriert. Auf der Bank in Aachen saßen die Leistungsträger aus der erweiterten Preußen-Familie: U-23-Kapitän Marius Mause, U-19-Mannschaftsführer Noah Kloth und dessen bester Schütze Maxim Schröder.

20. Spieltag, Saison 2021/22: Alemannia Aachen – SC Preußen Münster Beim Wettstochern um den Ball: Münsters Henok Teklab gegen Aachens Lukas Wilton. Foto: Jürgen Peperhowe Schulze-Niehues-Ersatz Steffen Westphal faustet das Leder weg. Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp bejubelt seinen Treffer zur 2:0-Führung. Foto: Jürgen Peperhowe Kopfballduell: Nikolai Remberg gegen Marco Müller. Foto: Jürgen Peperhowe Der zufriedene Gerrit Wegkamp. Foto: Jürgen Peperhowe Nikolai Remberg bekommt es mit den Aachenern Marcel Damaschek und Jannik Mause zu tun. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen-Keeper Steffen Westphal ist vor Jannik Mause am Ball. Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab schirmt den Ball gegen Lukas Wilton ab. Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz im Duell mit Marcel Damaschek. Foto: Jürgen Peperhowe Jubel nach dem 2:0-Führungstreffer. Foto: Jürgen Peperhowe Manuel Farrona Pulido bleibt Sieger gegen Tjorben Uphoff. Foto: Jürgen Peperhowe Sehen Sie im Folgenden zahlreiche weitere Bilder aus Aachen. Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Auf dem Platz hatte Hildmann allerdings eine erste Elf von Regionalliga-Spitzenformat. Die Truppe um Schauertes Kapitäns-Vertreter Simon Scherder brauchte einige Minuten, um das Feld unter sich aufzuteilen, nach zwölf Minuten auch ein Quäntchen Glück, als Aachens Jannik Mause aus zwölf Metern Entfernung unbedrängt am Preußentor vorbeischoss. Doch dann justierten Gerrit Wegkamp und Simon Scherder per Kopf kurz das Preußen-Visier, ehe Thorben Deters nach 19 Minuten ins Ziel traf. Manuel Farrona Pulido hatte seinen Linksverteidiger zuvor wunderschön in den 16er entsandt.

200 Preußenfans im riesigen Stadion

Aufstiegsaspirant Münster war gegen Abstiegskandidat Aachen auf dem gewünschten Weg – auch wenn Aachen ab und an gefährlich vor dem Preußentor auftauchte. Doch die SCP-Defensive hatte vor ihrem Torwart-Debütanten eine solide Abwehrformation aufgebaut – und durchgehend mehr von der Partie. Als Henok Teklab im Jay-Jay-Okocha-Slalom gleich fünf Aachener umkurvte, fehlten nur wenige Zentimeter am zweiten Treffer (38.). Vier Minuten später war es dann Gerrit Wegkamp, der nach Vorarbeit von Alexander Langlitz zum 2:0 vollendete.

Mit diesem Pausenstand konnten die mitgereisten 200 Preußenfans sehr zufrieden sein – mehr durften nach Auflage und groben Abstandsmessungen der Alemannen nicht ins riesige Stadion. Zweifellos hätten bei etwas guten Willen und mit ausreichend Abstand sicher noch mehr im weiten Rund Platz gefunden. So wurde der 13. Saisonsieg schließlich zum Liebhaberstück für eine Fan-Auswahl, die im zweiten Durchgang schräg hinter dem Aachener Tor beste Aussichten auf das druckvolle Spiel ihrer Preußen hatten.

Der Hang zum Chancenwucher

Aachen gab sich nicht geschlagen, erhöhte sein Engagement und brachte etwas mehr Hektik im Spiel. Unschöner Höhepunkt: Eine massive Bierdusche inklusive Becherwurf in Richtung Teklab, der zum Einwurf direkt vor stumpfen Aachener Fans stand. Für Ordnung und Struktur auf dem Platz sorgten jedoch weiter nur die Gäste mit ihrem inzwischen liebgewordenen Hang zum Chancenwucher. Langlitz, Deters, Wegkamp, Remberg: Die Chancen wurden minütlich mehr und größer, der überfällige dritte Streich ließ auf sich warten. Das dürfte in der kommenden Trainingswoche das Dauerthema bleiben – und hoffentlich die Corona-Problematik ablösen.

Alemannia Aachen: Mroß – Wilton, Uphoff, Gartner (46. Bajric), Held (78. Falaje), Damaschek (38. Hackenberg)- Fejzullahu, Zahnen (46. Dervisevic) Müller, Dej - Mause

Preußen Münster: Westphal – Langlitz, Scherder, Hoffmeier, Hemmerich – Klann, Remberg – Deters (90. Kloth), Farrona Pulido (73. Holtby), Teklab (83. Schröder) – Wegkamp

Tore: 0:1 Deters (19./Assist Farrona Pulido). 0:2 Wegkamp (42./Langlitz)

Gelbe Karten: Müller, Dej, Held / Scherder

Zuschauer: 3900