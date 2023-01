44 aus 19 – Die Statistik verspricht einen Titelgewinn der Preußen

Das Personalkarussell in der Regionalliga West dreht sich nicht gerade flott. Das Bemerkenswerteste war zuletzt, dass der 1. FC Bocholt mit Ex-Profi Sven Schuchardt seinen dritten Trainer in dieser Saison nach Jan Winking und Interimslösung Marcus John vorgestellt hat. Bei Preußen Münster, dem Tabellenführer, ruht noch still der See.

Allerdings kann der Tabellenführer mit einem guten Gefühl in das neue Jahr gehen: Acht-Punkte-Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach II. Der SCP hat mit 44 Punkten nach 19 ausgetragenen Partien dabei fast schon eine Art Ticket für den Titel. In der letzten Dekade reichten ein solches Punktekonto und ein solcher Vorsprung praktisch immer zum Titelgewinn.

Winter 2013: Fortuna Köln hat 45 Punkte gesammelt, SF Lotte folgt mit 39 – am Ende haben die Südstädter sieben Zähler Vorsprung auf Lotte nach 38 Spielen.

Winter 2014: Aachen führt die Liga mit 41 Punkten an, Mönchengladbach II folgt mit 36 und zwei ausgetragenen Spielen weniger. Am Ende ist die Borussia mit einem Zähler Vorsprung Meister – mit 69 Punkten nach 34 Spieltagen.

Winter 2015: Mönchengladbach II und Lotte mit 39 Punkten im Gleichschritt – am Ende haben die Sportfreunde (87 Punkte) als Meister 15 Zähler Vorsprung nach 36 Spielen.

Winter 2016: Wieder mal ist Gladbach II mit 45 Punkten vorn, Viktoria Köln folgt mit 42 und einem Nachholspiel – am Ende sind die Kölner Meister mit 72 Punkten nach 34 Spielen.

Winter 2017: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Viktoria und dem KFC Uerdingen, beide haben 39 Punkte nach 19 Spielen – der KFC wird nach 34 Spieltagen Erster mit 76 Zählern, vier Punkte vor Köln.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena, Geburtstag: 27.11.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 06.02.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II, Geburtstag: 11.11.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde, Geburtstag: 02.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC, Geburtstag: 18.07.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte, Geburtstag: 15.02.1991) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel, Geburtstag: 04.05.1999) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck, Geburtstag: 13.10.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II, Geburtstag: 19.07.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund, Geburtstag: 27.03.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin, Geburtstag: 20.01.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg, Geburtstag: 28.05.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv, Geburtstag: 15.05.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen, Geburtstag: 11.07.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 01.11.2001) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim, Geburtstag: 30.05.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck, Geburtstag: 20.08.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau, Geburtstag: 16.11.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers, Geburtstag: 17.10.2002) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck, Geburtstag: 09.08.1986) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine, Geburtstag: 19.06.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld, Geburtstag: 05.10.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen, Geburtstag: 27.03.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück, Geburtstag: 30.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau, Geburtstag: 13.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster, Geburtstag: 03.02.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern, Geburtstag: 07.04.1972) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19, Geburtstag: 17.12.1992) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (bei Preußen seit 2013, Geburtstag: 04.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia, Geburtstag: 25.07.1975) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09, Geburtstag: 05.06.1964) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Winter 2018: Wieder die Viktoria mit 45 Punkten vorn, Rödinghausen folgt sechs Punkte dahinter, Am Ende hat die Viktoria 67 Punkte in 34 Partien geholt und damit drei Zähler mehr als RW Oberhausen.

Winter 2019: Corona-Aus.

Winter 2020: RW Essen hat 47 Punkte in 19 Partien geholt, Dortmund II 40 in „nur“ 17 – als alles begradigt ist, hat der BVB 93 Punkte nach monströsen 40 Spieltagen, Essen derer 90.

Winter 2021: Wuppertal ist vorn mit 42 Punkten nach 19 Spielen, RWE folgt mit 41 Punkten aus 18 Partien, dann kommt Münster (41/19) – am Ende steigt Essen mit 87 Punkten aus 38 Spielen auf, drei Tore besser als die Preußen.