„Darin liegt die Gefahr“: Preußen-Coach warnt vor Straelen-Spiel

Klarste aller Rollenverteilungen: Das erfolglose Schlusslicht SV Straelen erwartet am Samstag um 14 Uhr den seit 17 Punktpartien ungeschlagenen SC Preußen Münster. Was soll da für das Team von Preußen-Coach Sascha Hildmann schiefgehen?

Das Fell des Bären aus Straelen ist eigentlich schon zerlegt und verteilt. Was soll da passieren, wenn am Samstag (14 Uhr, hier im Liveticker) der SC Preußen Münster, ungeschlagen in der Regionalliga West seit 17 Partien in Serie, auf das Schlusslicht der Spielklasse aus Straelen, ohne Punktgewinn in fünf Anläufen der neuen Saison, trifft.

„Ja genau darin liegt eigentlich die Gefahr“, sagt Preußens Cheftrainer Sascha Hildmann. Alle Welt erwarte einen Preußen-Sieg, am besten noch einen deutlichen, nur alle Welt ist ganz klein im PCC-Stadion in Duisburg-Homberg, wohin die Partie verlegt worden ist. Und da, in Homberg, spielten die Preußen in der Vorsaison auch nur 2:2 – gegen das damalige Schlusslicht der Liga.

Bewegung im Preußen-Mittelfeld

Noch einen Warnschuss haben die Adlerträger zudem gehört, denn in der letzten Saison kam der SV Rödinghausen am 5. Spieltag nach Münster, hatte nirgends gepunktet und den Trainer gewechselt. Um dann ein 0:0 zu erarbeiten, mancher sagte nach der Partie auch zu „erkloppen“. Wie auch immer, in der Regionalliga ist für die Preußen nichts geklärt vor der Partie.

Außer: Mittelfeldspieler Nicolai Remberg, der Unverwüstliche, fehlt mit einer im letzten Punktspiel erlittenen Mittelfußprellung. Dafür steht aber andererseits Yassine Bouchama, einer der großen Gewinner der Saison-Frühphase, wieder zur Verfügung. Als Remberg-Ersatz drängen sich Darius Ghindovean, Thorben Deters oder auch Gerrit Wegkamp auf. Auswahl hat Hildmann, der neben Remberg nur noch auf die Langzeitverletzten Dennis Daube und Lukas Frenkert verzichten muss, dann schon.

Transfers? „Ich habe keinen Wunschzettel“

Und da stellte sich, wenige Tage vor Schließung des Transferfensters, die Frage, ob der SCP noch einmal aktiv werden würde oder gar ein Spieler aus dem aktuellen Aufgebot von dannen ziehen möchte. „Ich habe keinen Wunschzettel“, erklärte Hildmann prompt, und fügte an: „Wir haben einen tollen Kader, mit dem ich absolut zufrieden bin.“

Gegner-Check:

SV Straelen Foto: Alles spricht für die Preußen, praktisch nichts für SV Straelen. In den beiden vergangenen Spielzeiten gewann der SCP alle vier Spiele in der Regionalliga, letzte Spielzeit zwei Mal mit 4:0. Zudem ist Straelen mit fünf Niederlagen und nur einem Treffer extrem schlecht in die Saison gestartet. Aktuell betreut Ex-Spieler Kevin Wolze die Mannschaft, nachdem der früherer BVB-Akteur Sunday Oliseh seinen Rücktritt bekannt gab. Angeblich liegen über 50 Bewerbungen für den Trainerjob in Straelen vor, die Entscheidung soll in der nächsten Woche fallen.



Kleinster Hoffnungsschimmer war ein 4:2-Erfolg nach Verlängerung im Verbandspokal – allerdings nur gegen Bezirksligist SF Katernberg. Präsident des SVS ist Hermann Tecklenburg, ein 74 Jahre alter Bau-Unternehmer. Er ist verheiratet mit der Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalelf, Martina Voss-Tecklenburg. Er wolle noch einen Mittelstürmer holen und freue sich auf die Regionalliga-Saison, sagte Tecklenborg der Rheinischen Post – das war allerdings vor dem Saisonstart und der fünfteiligen Niederlagenserie. ...

Er ist davon überzeugt, dass sich nichts mehr tut, was wiederum Sportchef Peter Niemeyer beruhigen dürfte. Der hatte wechselwilligen Kandidaten bereits auf den Weg mitgegeben, dass das nur bei entsprechenden Ablösesummen der Fall sein würde. Die gibt es offenbar aber nicht für Münsters Rohdiamanten wie Nicolai Remberg oder Henok Teklab.

Karten für Homberg: Preußen Münster hat bis Freitag mittags rund 400 Karten von 800 verfügbaren für den Gäste-Block verkauft. Am Samstag öffnet keine Tageskasse in Homberg, die Karten müssen online zuvor erstanden sein.

Münster: Schulze Niehues – Langlitz, Scherder, Hahn, Lorenz – Kok – Ghindovean, Bouchama – Oubeyapwa, Wooten, Deters.