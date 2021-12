Strafe für rassistische Äußerungen

Wie jetzt in Duisburg wurde 2020 in Münster ein Zuschauer nach rassistischen Äußerungen identifiziert. Für eine Strafe wegen Volksverhetzung reichte der Sachverhalt indes nicht, wie das Gericht befand.

Der Abbruch des Drittliga-Fußballspiels am Sonntag in Duisburg wegen der rassistischen Anfeindungen gegen Aaron Opoku vom VfL Osnabrück weckt Erinnerungen an einen Vorfall, der sich am 14. Februar 2020 im Preußen-Stadion zugetragen hat: Ein damals 29 Jahre alter Mann aus dem Kreis Steinfurt hatte den dunkelhäutigen Leroy Kwadwo von den Würzburger Kickers von der Tribüne aus unter anderem mit Affenlauten beleidigt. Aufmerksame Zuschauer informierten die Polizei, die die Personalien des pöbelnden Besuchers feststellte. Übrigens: Kwadwo stand auch bei der Partie an diesem Sonntag auf dem Feld. Er spielt inzwischen für den MSV Duisburg.