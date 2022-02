SV Rödinghausen - Preußen Münster: die Einzelkritik

Alle Preußen kämpften beim Gastspiel in Rödinghausen bis zur letzten Minute. Das war es dann auch schon positiven Eindrücken. Diese Niederlage tut weh, kaum einer erreichte gute Form. Hier die Einzelkritik im Überblick.

Vor allem vor der Pause agierten die Gäste indiskutabel und verschlechterten damit ihre Ausgangsposition im Aufstiegskampf gravierend. Die Mannschaft zeigte ein gänzlich anderes Gesicht als beim 1:1 am Sonntag in Essen. Fazit: Die schwarz-grüne Enttäuschung – kaum ein Spieler war in Normalform.