Kommentar: Preußen enteilen weiter – und werden aus Straelen-Spiel lernen

Die Konkurrenten, wenn der Wuppertaler SV und Borussia Mönchengladbach II noch so genannt werden dürfen, müssen fast schon das Hubble-Teleskop bemühen, um die Preußen noch zu sehen. Ja, das 5:4 des SCP über Straelen war am Ende alles andere als ein Glanzstück. Aber als die Zahlen auf den Tisch gelegt wurden, hatte Münster nach diesem Spieltag seinen Vorsprung auf nun gewaltige elf Zähler ausgebaut, zudem noch das Nachholspiel in Bocholt in der Hinterhand. Rein statistisch betrachtet und auf Fußball heruntergebrochen fühlt es sich an, als bewege sich Preußen in einer anderen Welt als die 17 Mitbewerber.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet