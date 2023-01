Drei Leistungsträger fehlen in Lübeck, Schacht trotz Testspieltor dabei

Ohne drei Leistungsträger, aber mit einem Comebacker machte sich Preußen Münster am Freitagmorgen auf zum letzten Testspiel des Winters beim VfB Lübeck. Vor Ort steht eine Video-Analyse an – zudem wird ein Liga-Rivale unter die Lupe genommen.

Samstag für den SCP in Jeddeloh im Einsatz, Donnerstag für Trier gegen Eupen, nun wieder mit Preußen in Lübeck: Kevin Schacht (vorne). Ob er ausgeliehen wird, ist weiter offen.

Ein bisschen fühlt es sich wie 3. Liga an, wenn Preußen Münster an diesem Samstag (14 Uhr) zum finalen Testspiel des Winters beim VfB Lübeck antritt. Nicht nur aus sportlichen Gründen, weil da der souveräne Spitzenreiter der Regionalliga Nord den der West-Staffel erwartet, sondern auch weil die Bus-Anreise mit rund fünf Stunden eine Dauer hat, wie sie der Adlerclub seit zweieinhalb Jahren, also seit dem Abstieg, nicht mehr kennt.