"Nie aus den Augen verloren": Röttgermann verstärkt Preußen-Aufsichtsrat

Die Preußen bekommen Zuwachs im Aufsichtsrat. Thomas Röttgermann, der auch schon bei einigen großen Clubs in der Verantwortung war, kommt zurück in seine Heimt. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf.

Zuletzt in Diensten von Fortuna Düsseldorf, nun zurück in Münster bei den Preußen: Thomas Röttgermann wird neues Mitglied im Aufsichtsrat des SCP.

Auf dem Platz lässt der SC Preußen Münster aktuell kaum einen Punkt liegen, aber auch im Hintergrund sammelt der Regionalligist alles ein, was dem Club in, aus und für Münster weiterhelfen kann. Besonders im Fokus stehen alle, die ein Herz für diese Stadt haben und nachgewiesenes Fußball-Knowhow mitbringen.

Dass der Weg dabei früher oder später der Weg auch zwangsläufig nicht an Thomas Röttgermann vorbeiführen würde, war schon fast naheliegend. Erst vor Monatsfrist wurde der 61-Jährige auf der Jahreshauptversammlung für seine 30-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt, ab sofort ist der versierte Fußball-Manager auch aktiver Bestandteil der Preußenfamilie und kann seine langjährige Erfahrung als Marketingstratege und Manager im Aufsichtsrat des Clubs einbringen. Sein künftiger Kollege Jochen Terhaar hatte in diesem Fall die Fühler ausgestreckt und die Kontakte zum gebürtigen Steinfurter spielen lassen. Kaum hatte Röttgermann sein Amt als Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf niedergelegt, stand die alte Liebe Preußen auf der Matte – und die alte Leidenschaft ist ungebrochen.

Röttgermann kennt die Preußen

Röttgermann war bereits zwischen 1988 und 1993 im Marketing des SC Preußen tätig. Von 1993 bis 1997 leitete Röttgermann das Marketing bei Borussia Mönchengladbach, anschließend wurde er Geschäftsführer des Sportrechtevermarkters UFA Sports – heute Sportfive. Von 2010 bis 2017 verantwortete Röttgermann als Geschäftsführer beim Bundesligisten VfL Wolfsburg die Bereiche Unternehmensentwicklung, Infrastruktur, Organisation, Sponsoring und Events, war dann von 2019 bis Anfang 2022 Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf.

„Wir müssen die Kompetenzen bündeln und alle PS auf die Straße bringen, die in Münster verfügbar sind“, sagt SCP-Geschäftsführer Peter Niemeyer, der in diesem Punkt wohl auch auf Röttgermanns Verdienste in der VW-Stadt Wolfsburg baut. Nach drei Bundesligisten folgt nun also Münster – für Thomas Röttgermann kein Abstieg auf Raten, sondern vielmehr die Rückkehr zu den Wurzeln: „Ich bin nun seit deutlich über 30 Jahren im Fußball-Geschäft tätig und freue mich, nun beim SC Preußen meine Erfahrungen einbringen zu können.“ Den Kontakt zum Club seiner Studentenstadt habe er nie verloren, betont Röttgermann: „Ich habe mich meinem Heimatverein stets eng verbunden gefühlt, hier habe ich als Kind in der Kurve gestanden. Ohne den SC Preußen und seine Bereitschaft, seinerzeit neue Wege zu gehen und sich neuen Impulsen zu öffnen, wäre mein Weg im Fußball sicher nicht so erfolgreich verlaufen. Dem Verein und der Stadt Münster nun etwas zurückzugeben, ist meine Motivation für die Bereitschaft, im Aufsichtsrat mitzuarbeiten.“

„Ich habe die Preußen nie aus den Augen verloren“

Groß einarbeiten muss sich der neue Mann nicht: „Ich habe die Preußen in all den Jahren nie aus den Augen verloren und ich bin überzeugt, dass der Club noch lange nicht alle Karten ausgespielt hat“, sagt Röttgermann, der in Neuss wohnt und auch mit dem Berufsleben noch lange nicht abgeschlossen hat. „Da kommt sicher noch was Spannendes“, meint Röttgermann – aber nichts, was mit dem Ehrenamt bei den Preußen kollidieren würde. „Sonst hätte ich das nicht gemacht.“

Der Aufsichtsrat ist das Kontrollgremium bei den Preußen. Der aktuelle Aufsichtsrat wurde am 12. Januar 2020 gewählt und besteht aus Frank Westermann, Jürgen Becker, Dr. Clemens Große Frie, Dr. Bernward Maasjost, Wilfried Roth und Thomas Pfeifer. Später stießen Terhaar und Christoph Mangelmanns dazu, mit Röttgermann ist das neunköpfige Gremium jetzt komplett.