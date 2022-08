Kehrt Preußen Münster gegen den SV Straelen in die Erfolgsspur zurück? Nach dem Stolpern gegen Gladbach II trifft der SCP am Samstag (14 Uhr) in Duisburg auf das Schlusslicht der Regionalliga. Wir liefern vorab alle Infos.

Wann spielt Preußen Münster gegen den SV Straelen?

Ansetzung: SV Straelen - Preußen Münster

SV Straelen - Preußen Münster Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 6

6 Datum und Uhrzeit: Samstag, 27. August 2022, 14 Uhr

Samstag, 27. August 2022, 14 Uhr Spielort: PPC-Stadion des VfB Homberg (Rheindeichstr. 50, 47198 Duisburg)

PPC-Stadion des VfB Homberg (Rheindeichstr. 50, 47198 Duisburg) Tickets: Gibt es ausschließlich im Online-Shop des SV Straelen. Die Stehplatzkarten kosten zwischen fünf Euro (Ermäßigt) und zehn Euro (Vollzahler).

Gibt es ausschließlich im Online-Shop des SV Straelen. Die Stehplatzkarten kosten zwischen fünf Euro (Ermäßigt) und zehn Euro (Vollzahler). Wetter: In Duisburg ist es von mittags bis zum Abend hin leicht bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 19 und 25 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 23 und 35 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen den SV Straelen

Preußen Münster: Die Preußen haben ihre ersten drei Partien in der Regionalliga West gewonnen, die Partie des vierten Spieltags bei Alemannia Aachen wurde aufgrund einer anderen Veranstaltung am Tivoli auf den 24. September verlegt. Zuletzt ließen die Münsteraner erstmals Punkte liegen, kamen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach II nur zu einem 1:1. Vor den Münsteranern (zehn Punkte) rangieren mit dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem 1. FC Düren (jeweils 13 Punkte) zwei Aufsteiger. In Andrew Wooten haben die Preußen ihren besten Torjäger, der US-Amerikaner steht bei drei Regionalligatreffern in vier Einsätzen.

SV Straelen: Der Gastgeber hat alle fünf Regionalliga-Partien bisher verloren und scheiterte in der ersten Runde des DFB-Pokals nach einem dramatischen Spiel am Zweitligisten FC St. Pauli (3:4). Nach den Liga-Pleiten gegen den FC Schalke 04 II (0:1), RW Oberhausen (1:2), den 1. FC Kaan-Marienborn (0:1), den 1. FC Düren (0:1) und Fortuna Düsseldorf II (0:2) gab Trainer Sunday Oliseh sein Amt auf. Der ehemalige Profi (u.a. Borussia Dortmund, 1. FC Köln und Ajax Amsterdam) war erst im Sommer nach Straelen gekommen. Unter Sportdirektor und Interimscoach Kevin Wolze gewann Straelen am Dienstagabend in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit Ach und Krach gegen den Bezirksligisten SF Katernberg (4:2 nach Verlängerung). Wolze dürfte auch gegen Preußen Münster noch an der Seitenlinie stehen.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen den SV Straelen

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Frenkert (Schulterverletzung), Joel Amadi (Knie-OP) und Nicolai Remberg (Mittelfußprellung) aus.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Preußen Münster gegen den SV Straelen - die mögliche Aufstellung

Preußen Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Scherder, Hahn, Lorenz - Kok - Ghindovean, Bouchama - Oubeyapwa, Wooten, Deters

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

1. FC Köln II (H/3. September, 14 Uhr)

SV Lippstadt (A/10. September, 14 Uhr)

SV Rödinghausen (H/17. September, 14 Uhr)

Alemannia Aachen (A/24. September, 14 Uhr)

FC Schalke 04 II (A/1. Oktober, 14 Uhr)