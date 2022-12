So kennt man Tim Geidies: in kurzer Hose und voller Elan beim Anleiten des Athletiktrainings

Als Athletiktrainer für die Profis und große Teile des Nachwuchsbereichs von Preußen Münster kann sich Tim Geidies nicht beklagen über zu viel Freizeit. Aber der 33-Jährige hat eben einen ganz eigenen Zugang zum Thema Job und Arbeit. „Ich liebe beides, und ich möchte einfach jeden Tag besser werden und lernen“, sagt er. „So viel wissen, wie’s eben geht, und es dann auch bestmöglich anwenden.“

Insofern verwundert es nicht, dass sich der gebürtige Hammer noch weitere Aufgaben zumutet. Im Fernstudium (Sports & Exercise Science an der DHGS Unna) möchte er bis Herbst 2023 seinen Master fertig haben und danach noch die Promotion dranhängen. „Die Verknüpfung von Theorie und Praxis macht Bock.“

Auch die SGS setzt jetzt auf Geidies

Zugleich hat Geidies jedoch auch das Athletiktraining für den A-Kader der SGS Münster übernommen. „Das passt perfekt vor die Einheiten mit der U 23.“ Im Kraftraum in der SCP-Haupttribüne nimmt er sich montags, mittwochs und freitags zehn bis 15 Schwimmtalente vor. Der Kontakt kam über seinen Vorgänger Baris Türkel und dann Chefcoach Markus Erth zustande.

„Alle sind aus dem jüngeren Bereich schon super vorbereitet, wir individualisieren dann viel über Gewichte“, sagt Geidies. „Wir setzen Grundlagen, passen an, arbeiten aber noch nicht so spezifisch, weil die Mädels und Jungs ja noch alle Disziplinen schwimmen.“

Darüber hinaus schult der Fitness-Experte einmal im Monat noch die Verbandsschiedsrichter und das Perspektivteam im Fußball-Kreis Münster, dessen Referee-Chef Philipp Hagemann ihn angesprochen hatte. Dabei geht es auch um körperliches Bewusstsein, Mobilitätstraining, konditionelle Reize, Kraft- und Dehnübungen oder den Laufstil.

„Deutlich mehr als 50 Stunden pro Woche“

„Ich komme schon auf deutlich mehr als 50 Stunden in der Woche, aber mir macht es eben Spaß, es ist fast wie ein Hobby“, sagt Geidies. „Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr machen. Aber ab und an stoße ich dann an Grenzen. Trotzdem macht mir mein Leben Freude, ich möchte mit niemandem tauschen und weiß um das Privileg, mit Sport Geld zu verdienen.“ Das Studium erledigt er meist vor den ersten Einheit mit dem SCP oder eben in den Abendstunden.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena, Geburtstag: 27.11.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 06.02.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II, Geburtstag: 11.11.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde, Geburtstag: 02.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC, Geburtstag: 18.07.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte, Geburtstag: 15.02.1991) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel, Geburtstag: 04.05.1999) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck, Geburtstag: 13.10.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II, Geburtstag: 19.07.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund, Geburtstag: 27.03.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin, Geburtstag: 20.01.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg, Geburtstag: 28.05.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv, Geburtstag: 15.05.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen, Geburtstag: 11.07.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 01.11.2001) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim, Geburtstag: 30.05.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck, Geburtstag: 20.08.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau, Geburtstag: 16.11.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers, Geburtstag: 17.10.2002) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck, Geburtstag: 09.08.1986) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine, Geburtstag: 19.06.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld, Geburtstag: 05.10.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen, Geburtstag: 27.03.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück, Geburtstag: 30.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau, Geburtstag: 13.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster, Geburtstag: 03.02.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern, Geburtstag: 07.04.1972) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19, Geburtstag: 17.12.1992) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (bei Preußen seit 2013, Geburtstag: 04.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia, Geburtstag: 25.07.1975) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09, Geburtstag: 05.06.1964) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Dass Schiris, Profifußballer und junge Schwimmer zwischen 15 und 18 drei völlig unterschiedliche Zielgruppen sind, macht Geidies nichts aus. „Die Ansprache ist überall anders, das ist auch schon zwischen Junioren- und Senioren-Kickern so“, sagt er. „Aber natürlich sind die Unterschiede zwischen den Sportarten extrem. Bei Individualathleten muss ich keine großen Worte verlieren, die wissen, dass Kraftaufbau primäre Auswirkungen auf die Leistungen hat.“ Doch wer Geidies bei der „Maloche“ zusieht, ahnt, dass auch die Preußen-Spieler mehr oder minder dezent auf diese Erkenntnis gestoßen werden.