Torwart Westphal muss bei Preußens 2:2 gegen Finnentrop/Bamenohl vom Feld

Münster

Der SC Preußen Münster II hat einen wichtigen Sieg in der Abstiegsrunde der Oberliga verpasst. Das Team von Kieran Schulze-Marmeling verspielte beim 2:2 (0:0) gegen die SG Finnentrop/Bamenohl eine Zwei-Tore-Führung und verlor dazu Schlussmann Steffen Westphal nach einem Platzverweis. So musste in den Schlussminuten mit Sören Wald ein Feldspieler zwischen die Pfosten

Von Thomas Austermannund