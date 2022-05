Trost von Ex-Preußen Gockel, Metzelder, Steffen oder Fascher

„Mund abputzen und nächste Saison aufsteigen!!“ Wenn es doch nur so einfach wäre, doch dieser kurze Hinweis kommt aus berufenem Munde. Marc Fascher weiß, wie man in die 3. Liga aufsteigt. Am 6. Mai 2011 dirigierte der Hamburger Trainer den Chor von 18 500 euphorisierten Fans im Preußenstadion. Elf Jahre danach drückte der „Fischkopp“, der 2014 auch knapp ein Jahr lang RW Essen trainierte, aus der Ferne die Daumen für den SCP. Er sieht den Weg jetzt frei für Münster: „Der finanziell scheinbar übermächtige Rivale ist raus.“

