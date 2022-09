Fehlstart für Preußens U19, aber „keiner steckt den Kopf in den Sand“

Vier Spiele, null Punkte, 1:10 Tore – der Saisonstart von Preußen Münsters U 19 ist nach dem 0:5 (0:2) bei Borussia Mönchengladbach am Samstag vollends misslungen. „Das ist sehr enttäuschend – sowohl mit Blick auf die Partie als auch auf die Tabelle“, sagte Trainer Tobias Harink. Nach vier Spielen liegen die Jungadler auf dem letzten Platz, haben vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Dabei ging’s am Borussia-Park nicht schlecht los. Die Gäste verteidigten gut, hatten nach Umschaltsituationen durchaus ihre Szenen. Moustafa Moustafa aber traf mit dem ersten Gladbacher Torschuss zum 1:0 (24.). „Danach war die Verunsicherung bei uns zu spüren“, meinte Harink. David Arize erhöhte vor der Pause (41.).

Die Preußen sammelten sich, kassierten durch einen von Dimitrie Nappi verwandelten Elfmeter aber den endgültigen K.o. (65.). Daniel Hülsenbusch (69.) und Michael Nduka (73.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Harink: „Bei uns steckt jetzt keiner den Kopf in den Sand.“ Das nächste Ligaspiel steht für den SCP am 2. Oktober gegen Schalke 04 an – bis dahin gibt’s genug zu tun.

SCP: Alter – Dybiec (40. Katko), Ticha, Kronenberg, Bena – Keute – Häusler (78. Krup­hölter), Becker (68. Wiemer) – Evers, Pehlivan (68. Papenfort), Tchadjobo (78. Fallbrock)