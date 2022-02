Münster

Preußen Münster will es am Samstag besser machen als im Hinspiel - bei RW Ahlen hatte es in einer hitzigen Partie nur zu einem 1:1 gereicht. Eine Woche später steht das Topspiel bei RW Essen an. Trainer Sascha Hildmann wie auch Torwart Max Schulze Niehues blicken beiden Begegnungen zuversichtlich entgegen.

Alexander Heflik