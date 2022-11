Wuppertal muss zusehen: Ziehen die Preußen in Wattenscheid weiter davon?

Foto:

Trotz der Nähe ist Münster gegen Wattenscheid kein Dauerbrenner auf der Spieltags-Agenda. Man spielte aneinander vorbei, Wattenscheid war mal Erst- und Zweitligist, Münster dagegen Dritt- und Viertligist. In der Regionalliga West und 2. Bundesliga Nord (1969 bis 1981) war das die Regel, dann noch in Regionalliga Nord (2000 bis 2006). Und nur viermal siegte der SCP gegen Wattenscheids Erstvertretung, erstmals am 10. August 1968 mit 2:0, dann am 30. Mai 1976 mit 2:1, weil Klaus-Dieter Jank und Benno Möhlmann vor 7000 Zuschauern trafen. Dann gab es noch das 2:0 am 4. März 2006, als Arne Tammen und Domenico Cozza die Tore markierten, ehe der letzte Sieg in Lohrheide vom 18. Juli 2007 datierte – mit Treffern von Thomas Piorunek, Marco Antwerpen, Alexander Ende und Alexander Thamm. In 57 Punktpartien standen sich die Wattenscheid I oder wahlweise Wattenscheid II und der SCP gegenüber. Nun gut, gegen die Zweite der SG gab es weitere zwei Auswärtssiege in der Oberliga 1987 und 1994. Nun aber zurück in die Gegenwart: Das Hinspiel gewann Münster mit Anlauf mit 4:1 vor 6929 Zuschauern. Der Rückstand durch Kim Sane, dessen Bruder Leroy von Bayern München sich gerade bei der WM versucht in Szene zu setzen, drehte der SCP. Zumindest bei den Zuschauerzahlen, 1129 Besucher im Schnitt, ist Wattenscheid im Regionalliga-Mittelfeld als Siebter. Die Heimbilanz bringt Rang 13 in dieser Tabelle, auswärts reicht es nur für Platz 17. Mit 42 Gegentoren hat kein Team mehr kassiert, mit 21 geschossenen Treffern liegen die Bochumer ligaweit auf Position 15. Allerdings ist der Aufsteiger aus Wattenscheid dreimal in Folgen ungeschlagen (Oberhausen, Düren und Düsseldorf II) und hat nur noch vier Punkte bis zum Nicht-Abstiegsplatz zu überbrücken. Julian Meier und Dennis Lerche trafen bislang fünfmal in dieser Saison. Trainer Christian Britscho, bis Sommer 2020 Coach von RW Ahlen, setzt auf ein 4-2-3-1-System.