Großes Favoritensterben: Nicht nur Preußen fliegt im Achtelfinale raus

Auch in diesem Jahr wird es wieder nichts mit dem Pokalsieg, die Preußen scheiterten in der dritten Runde bei der SpVgg Erkenschwick. Die Adlerträger sind allerdings nicht der einzige Titelfavorit, der sich am Mittwochabend verabschiedete.

Am späten Mittwochabend war klar: die Preußen werden den Westfalenpokal auch in der laufenden Saison wieder nicht gewinnen. Beim fahlen Flutlicht einer mobilen Anlage am Stimbergstadion unterlag die Elf von Trainer Sascha Hildmann dem Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick nach Elfmeterschießen mit 4:5.

Damit verspielte der SCP eine der beiden Chancen, sich über den Titelgewinn für den vor allem finanziell attraktiven DFB-Pokal zu qualifizieren. Doch die Preußen sind bei weitem nicht der erste große Club, der sich aus dem Westfalenpokal verabschieden musste.

Alle Regionalligisten ausgeschieden

Nach Drittligist SC Verl und den Regionalligisten SV Lippstadt, RW Ahlen, SC Wiedenbrück und SG Wattenscheid 09 erwischte es am Mittwochabend auch die drei verbliebenen Favoriten im Westfalenpokal. Neben dem Preußen scheiterten auch der SV Rödinghausen (1:2 bei Westfalenligist RSV Meinerzhagen) und der 1. FC Kaan-Marienborn (0:3 beim Oberliga-Aufsteiger Delbrücker SC). Die Top drei der Weststaffel flogen damit im Gleichschritt hochkant aus dem Wettbewerb.

Westfalenpokal-Achtelfinale: SpVgg Erkenschwick - Preußen Münster Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Coach Sascha Hildmann Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Sportchef Peter Niemeyer Foto: Jürgen Peperhowe Teklab gegen Enes Schick Foto: Jürgen Peperhowe S Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok am Ball Foto: Jürgen Peperhowe Schiedsrichter Cengiz Kabalaki Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Damit ist auch klar, dass sich nur ein Regionalligist für die 1. Runde im DFB-Pokal qualifiziert – nämlich der, der in der Meisterschaft am besten abschneidet. Womöglich geht das Ticket dann einher mit dem Titel. Ein Hauen und Stechen ist garantiert. „Die eine Möglichkeit haben wir noch, das wissen wir“, sagt SCP-Trainer Sascha Hildmann. Am Mittwoch klang das wie ein schwacher Trost. Denn der Weg über den Verbandspokal wäre nicht frei, aber nicht mehr sehr holprig gewesen. Nun sind Oberligisten wie der FC Gütersloh oder der ASC 09 Dortmund die Favoriten. Oder Erkenschwick.

Bezirksliga-Duell komplettiert das Achtelfinale

Am kommenden Montag (15 Uhr) komplettiert ein Bezirksliga-Duell das Achtelfinale des Westfalenpokals, wenn der TuS Heven zu Hause gegen den SV Kutenhausen-Todtenhausen antritt.