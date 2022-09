Dreierpacker Teklab fehlt Preußen, großer Respekt vor Star-Bruder

Rein in die englische Woche. Nach dem unterhaltsamen 4:2 gegen die Reserve des 1. FC Köln geht es für den SC Preußen am Mittwoch im Westfalenpokal in Runde zwei weiter. Um 19 Uhr gastiert die SG Wattenscheid 09 im Stadion an der Hammer Straße.

Knapp 400 Kilometer liegen zwischen Kaiserslautern und Münster. Das sind gut viereinhalb Stunden Autofahrt. Sascha Hildmann kennt die Strecke in- und auswendig, er pendelt in der Regel nach der letzten Einheit am Sonntag heim – um den trainingsfreien Montag in der Pfalz mit Frau und Tochter genießen zu können. Seit dem 1. Januar 2020 steht der 50-Jährige auf der Lohnliste der Preußen – da sind einige Kilometer zusammen gekommen.

Am Dienstagmorgen weilte der Fußball-Lehrer wieder auf der Bahn, hatte viel Zeit zum Nachdenken – und gestand: „Das war ein schönes Wochenende.“ Der Opener: Das 4:2 gegen die Kölner Reserve. Für Hildmann ein äußerst unterhaltsames, flottes Match.

„Das haben mir auch meine Freunde geschrieben“, verrät er. Einige von denen hockten am Samstag vor dem Livestream und verfolgten die Gala von Henok Teklab. „Sie fiebern immer mit mir, einer meiner besten Freunde ging beim 3:2 sogar auf die Knie, hat sich fast verletzt“, lacht Hildmann. Das ist Einsatz.

Bruder von Bayern-Star bereitete Sorgen

Münsters Trainer ist mit der Heimat sehr verwurzelt, fühlt sich mit vielen lieben Menschen verbunden – hat aber auch an der Domstadt inzwischen einen Narren gefressen. Er mag die Stadt, die Fans – und sie ihn. Er kommt an. Die mögliche Rückkehr in die Drittklassigkeit wäre die Krönung seiner intensiven, herausragenden Arbeit. Zukunftsmusik.

Im Hier und Jetzt beschäftigt sich Hildmann auf dem Rückweg von Kaiserslautern lieber mit dem nächsten Gegner – und das ist schon wieder die SG Wattenscheid 09. Am Mittwoch gastiert der Liga-Konkurrent und Aufsteiger in der zweiten Runde des Westfalenpokals im Stadion an der Hammer Straße (19 Uhr).

Erst am 23. Juli standen sich die beiden Teams zum Auftakt in die neue Spielzeit gegenüber. Die Preußen siegten nach einigen Startschwierigkeiten mit 4:1. Aber: „Kim Sané hat uns phasenweise alt aussehen lassen“, erinnert sich Hildmann. Der ältere Bruder von Bundesliga-Star Leroy wusste bei seiner Rückkehr auf den Fußballplatz zu überzeugen, traf zur Führung. Der 27-Jährige war jahrelang im American Football oder als Leichtathlet unterwegs.

Wen schmeißt Hildmann rein?

„Wir werden demütig an die Aufgabe herangehen“, sagt Hildmann. Wie immer, Respekt ist eine Tugend, eine Notwendigkeit für den Coach. Verzichten muss er auf seinen Dreierpacker Teklab, der sich mit einer Reizung im Knie plagt. Aktuell trainiert der 23-Jährige unter Aufsicht von Athletiktrainer Tim Geidies.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Teklab hätte ohnehin seine Pause bekommen. Hildmann will die Rotationsmaschine anschmeißen, Jungs in die erste Elf beordern, die bislang wenig oder keine Spielanteile hatten. „Wir haben einen breiten, qualitativ starken Kader.“ Wattenscheid kann kommen – und die Pfalz wird im Geiste dabei sein.

Liveticker zum Pokalspiel gegen Wattenscheid am Mittwoch ab 18.30 Uhr hier.