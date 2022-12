Preußen-Test in Hannover abgesagt – doch die Alternative ist reizvoll

Ein Winterfahrplan bleibt selten so, wie er herausgegeben wurde. Das hängt oft mit der Witterung zusammen, hat manchmal planerische Gründe. Für Preußen Münster bringt eine Änderung die Rückkehr an eine traditionsreiche Spielstätte.

Preußen Münster trifft in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte nicht auf Hannover 96 II, sondern auf den VfB Lübeck um Ex-Münsteraner Manuel Farrona Pulido (l.). Auch Marvin Thiel (nicht auf dem Bild) spielt inzwischen wieder dort.

Im Winterfahrplan von Preußen Münster hat sich noch eine Änderung ergeben. Am 28. Januar ist der Gegner und Gastgeber im dritten Testspiel der Vorbereitung nicht Hannover 96 II, das an dem Tag ein Pflichtspiel vorzieht, sondern mit dem VfB Lübeck ein anderer Nord-Regionalligist. Anstoß an der altehrwürdigen Lohmühle, wohin im Sommer die beiden Ex-Preußen Manuel Farrona Pulido und Marvin Thiel wechselten, ist wie gehabt um 14 Uhr.

Die Anreise ist mit knapp vier Stunden mehr als doppelt so lang wie in die niedersächsische Landeshauptstadt, doch es ist extrem schwer, Sparringspartner in diesem Zeitraum zu finden, weil die oberen drei Spielklassen bereits wieder losgelegt haben.

Noch immer nicht terminiert ist das Nachholspiel beim 1. FC Bocholt, aber eine Austragung im Februar oder März ist weiter die wahrscheinlichere Variante, auch weil nun für Ende Januar eine andere Lösung gefunden wurde. Der SCP macht zudem darauf aufmerksam, dass der Fan- und Ticketshop am Fiffi-Gerrittzen vom 23. Dezember (18 Uhr) bis zum 9. Januar geschlossen ist. Die Verkaufsstelle in den Arkaden hat an bis Heiligabend um 13 Uhr offen und auch zwischen den Feiertagen zu den üblichen Zeiten. Die Geschäftsstelle schließt nach dem 16. Dezember. Die Regelungen und Fristen für den Onlineshop gibt es auf der Homepage: www.scpreussen-muenster.de