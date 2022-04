Ziel vor Augen - Preußen verzichten gegen Verl auf Schongang

Foto:

Münster und Verl sind zwei feste Größen im Westfalenpokal seit 1982. Die Ostwestfalen gewannen dreimal (1981, 1999 und 2002) den Wettbewerb und waren in zwei weiteren Finals vertreten. Noch stärker ist die Bilanz der Preußen, die schon sechsmal den Titel holten und weitere dreimal das Endspiel erreichten. In Meisterschaftsspielen trafen beide Clubs 32-mal aufeinander, 15 Siege stehen für den SCP zu Buche, neunmal gewann der Sportclub.



Allerdings ist das letzte Punktspiel im Preußenstadion schon elf Jahre her, als die Gäste durch einen Treffer von Jannik Schröder mit 1:0 gewannen. In der vergangenen Saison siegten die Preußen in Verl im Halbfinale unter Ausschluss der Öffentlichkeit überraschend deutlich mit 3:0. Alexander Langlitz, Gerrit Wegkamp und Niklas Heidemann erzielten die Treffer. Zehn Tage danach gewann der SCP auch das Finale an der Verler Poststraße – mit 1:0 gegen die SF Lotte durch Wegkamps verwandelten Foulelfmeter in der Schlussphase.