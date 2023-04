Zwei Gladbacher fliegen vom Platz – Wattenscheid abgeschlagen

Alle Augen waren am Wochenende völlig zu Recht auf Preußen Münster gerichtet. Doch auch im Keller ist eine Vorentscheidung gefallen. Die SG Wattenscheid 09 muss wohl zurück in die Oberliga. Doppel-Rot gab‘s für zwei Gladbacher im Derby.

Im Schatten des Preußen-Aufstiegs ist am Samstag in der Regionalliga wohl auch die letzte offene Entscheidung gefallen. Neben dem SV Straelen und dem 1. FC Kaan-Marienborn, der freiwillig runtergeht, steigt wohl auch die SG Wattenscheid 09 ab, die den Siegerländern mit 2:5 zu Hause unterlag. Trainer Christian Britscho gab die Hoffnungen auf den Klassenerhalt zumindest auf. Im Umfeld gab es zuletzt großen Unmut, weil ein anonymer Verfasser die Mannschaft übel beleidigt hatte. Auch am Samstag gab es Stress. „Wenn ich einen Spieler einwechsele und dieser mit Pfiffen begrüßt wird, dann ist das etwas, dass so nicht funktioniert“, so Britscho.

Der 1. FC Bocholt muss sich nach dem 1:1 gegen den SV Rödinghausen vermutlich ebenso keine Sorgen mehr machen wie RW Ahlen, das zu Hause 0:3 gegen RW Oberhausen verlor. Der SC Wiedenbrück schuf mit einem beeindruckenden 4:1 gegen den FC Schalke 04 II Tatsachen. Der 1. FC Düren spielte an diesem Wochenende zwar, musste sich dem Wuppertaler SV aber mit 1:3 beugen. Fortuna Köln tat sich gegen Straelen extrem schwer, Ex-Preuße Jules Schwadorf ließ die Südtstädter am Freitag mit seinem 3:2-Siegtor aber jubeln. Der SV Lippstadt und Alemannia Aachen trennten sich 1:1

Richtig wild ging es im kleinen Derby zwischen Borussia Mönchengladbach II und dem 1. FC Köln II zu. Beim 2:2 flogen in der Schlussphase die Fohlen Phil Beckhoff und Per Lockl, der wohl zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga geht, mit glatt Rot vom Platz.