Preußen Münster feiert souveränen Erfolg gegen SG Wattenscheid  09

Große Rotation, maximaler Erfolg: Mit vielen neuen Gesichtern stürmte der SC Preußen am Mittwochabend in die nächste Runde des Westfalenpokals. Beim 4:0-Sieg über die SG Wattenscheid 09 stach ein Spieler besonders heraus.

Gerrit Wegkamp in Aktion.

Der SC Preußen Münster steht in der dritten Runde des Westfalenpokals. Das ist an sich keine große Überraschung, die Art und Weise jedoch, wie dieser 4:0 (2:0)-Erfolg über Ligakonkurrent Wattenscheid 09 zustande kam dann doch eine durchaus bemerkenswerte Einlage einer Formation mit vergleichsweise geringem Wiedererkennungs-, aber um so höheren Erinnerungswert. Trainer Sascha Hildmann hatte gründlich durchrotiert – aus der Startformation des letzten Ligasiegs stand kein Spieler im Kader. Die Frage, ob dieser zweite Anzug nun maßgefertigt war für den Pokal, oder gegen einen Regionalliga-Konkurrenten vielleicht doch ein wenig zu offenherzig, beantwortete der bunte Preußen-Mix sehr beeindruckend. Darius Ghindovean (22.) und Deniz Bindemann (41.) schossen die Preußen zur Halbzeitführung, Gerrit Wegkamp (57.) und Nikck Selutin (88.) besorgten den Rest.

„Ich hatte 0,0 Zweifel an diesem Team, das sind alles gute Jungs“, sagte Hildmann nach dem Spiel. „Wir sagen immer, dass wir einen guten, breiten Kader haben. Wann sollen wir das beweisen, wenn nicht in solchen Spielen.“ Die eindruckvolle Pokalkulisse von 3241 Zuschauern sah das ganz ähnlich. Mit „Oh, wie ist das schön“ wurden die stolzen Sieger standesgemäß in den Feierabend verabschiedet.

Das Team des Regionalliga-Spitzenreiters hatte nur noch fragmentarisch Ähnlichkeit mit der Truppe, die derzeit die Punkterunde dominiert. Torhüter Tom Müller mausert sich zum Pokal-Keeper der Preußen, der 24-Jährige verbrachte schon beim 13:0-Erstrundensieg bei RW Hünsborn einen entspannten Abend zwischen den Pfosten, auch damals eskortiert von Kevin Schacht und Noah Kloth. Francesco di Pierro und Marius Mause aus der Oberliga-Reserve feierten Saisonpremiere in der Ersten.

Gelbe Karte für Schwalbe

Naturgemäß klappte nicht alles bei diesen Preußen, die in dieser Zusammensetzung noch nie zusammengespielt hatten, aber Freude bereitete das Spiel den 3241 Zuschauern trotzdem. Deniz Bindemann – in der Liga zuletzt nur Reservist – sorgte über die rechte Seite für Nervenkitzel im Minutentakt. Seine erste Flanke drückte Gerrit Wegkamp bereits in der zweiten Minute aus dem Abseits ins Netz.

Zwei Minuten später stand Gästekeeper Bruno Staudt dem ersten Wegkamp-Treffer erneut nach Bindemann-Zuspiel im Weg und nach knapp zehn Minuten suchte Bindemann dann selbst den Weg zum Tor und ging im Wattenscheider Strafraum spektakulär zu Boden – freiwillig wie Schiedsrichter Tobias Severins befand, der statt eines strafbaren Fouls eine Schwalbe des Preußenstürmers sah und mit der gelben Karte dekorierte.

Fortsetzung der Bindemann-Show

Den Tatendrang des 19-Jährigen schränkte das aber nicht ein. Nach 21 Minuten fand er erneut Wegkamp im Zentrum, dessen Ablage Darius Ghindovean zum hoch verdienten 1:0 für die Preußen vollendete. 20 Minuten später fand die Bindemann-Show dann ihren vorläufigen Höhepunkt: Ein Solo durch die überforderte Gästedeckung schloss er mit einem eleganten Lupfer zur Halbzeitführung ab. Vom Tabellen-17., der am Vormittag den Vertrag mit Trainer Christian Britscho trotz der brisanten Tabellensituation vorzeitig um ein Jahr verlängert hatte, kam allerdings auch kaum Gegenwehr.

Etwas mehr Räume boten sich dem Gast im zweiten Durchgang als die Preußen einen Gang herunterschalteten und in den Verwaltungsmodus wechselten. Für einen weiteren Treffer reichte es noch, als der Kopfball von Marius Mause von Wegkamps Rücken unhaltbar den Weg in den Kasten fand. Kurz vor Toresschluss trug sich dann der frisch eingewechselte Nick Selutin aus der Preußen-Reserve in die Torschützenliste ein. Der Rest war ein entspannter Pokalabend mit Aussicht auf eine Neuauflage in Runde drei, dann gegen Westfalenligist Spvg Erkenschwick – und der Gelegenheit für die Aktiven, auch den eigenen Wiedererkennungswert zu steigern.

Statistik:

Preußen Münster: Müller – Mause, Kloth, Koulis, Schacht (73. Demiraslan)– Di Pierro, Kok (78. Keute), Ghindovean (90. Cirak) – Bindemann, Wegkamp (67. Steinfeldt), Deters (84. Selutin)

Wattenscheid 09: Staudt - Sane (65. Kaminski), Brdaric (65. Jakubowski), Esser (65. Sindermann), Licina – Hinnenkamp, Lucas (65. Meier) – Bosniak, Jessey, Yildiz – Casalino

Tore: 1:0 Ghindovean (22.), 2:0 Bindemann (41.), 3:0 Wegkamp (57.), 4:0 Selutin (88.)