Preußen schafft mit Hildmann Kontinuität auf der Trainerbank

Die Pfalz muss weiter warten. Sascha Hildmann kehrt fürs Erste nicht in seine Heimat zurück, sondern bleibt Preußen Münster erhalten. Am Sonntagmittag gab der Club die Verlängerung mit seinem Trainer bekannt. Dem Vernehmen nach unterzeichnete er für ein Jahr, steigt er auf – und dafür sieht es ja gut aus – kommt ein weiteres hinzu.

Die Gattin, die nach wie vor im Südwesten lebt, gab für den Schritt schnell grünes Licht. „Sie unterstützt mich und will ja auch, dass es mir gut geht“, lacht der 50-Jährige. In Westfalen blüht er auf. „Ich fühle mich einfach total wohl.“ Nach dem Abstieg 2020, den er in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr verhindern konnte, erhielt er dank einer Formverbesserung unter ihm und seiner Fähigkeit andere mitzureißen den Auftrag für den Wiederaufbau. „Als ich unterschrieben habe, habe ich schon gehofft, dass es was Längerfristiges wird“, sagt er. Hat geklappt. Fans und Umfeld schätzen ihn, die Vereinsbosse auch. Vor allem, weil er junge Akteure wie Nicolai Remberg, Marcel Hoffmeier, Henok Teklab oder auch Dominik Klann hervorragend entwickelte. Und die Spieler? „Die haben total positiv reagiert und sich echt gefreut“, berichtet Hildmann. Am Freitag nach dem 3:0 gegen Uerdingen wurden sie schon informiert.

Niemeyer: "Happy mit der Entscheidung"

Der Coach wollte mit der News selbst zeitig nach außen gehen. Nachdem es im März noch keine wirklichen Signale für die Öffentlichkeit gegeben hatte, ging es auch angesichts der Erfolgsserie und des Sprungs auf Platz eins doch recht zügig. „Ich bin total happy mit der Entscheidung“, sagt Sportchef Peter Niemeyer. „Es war wichtig, auch kontrovers zu diskutieren, sich die Zeit zu nehmen. Das Vertrauen gilt ligaunabhänig.“ Natürlich hatte die ungeklärte Vertragssituation in den vergangenen Wochen auch zu Fragezeichen geführt. Hildmann aber gibt sich selbstbewusst: „Ich kann verstehen, dass spekuliert wurde. Das Vorgehen war für mich aber völlig in Ordnung. Wir hatten einen engen und intensiven Austausch. Aus meiner Sicht war aber schon im Dezember klar, dass es hier eigentlich weitergehen kann für mich.“

Auch Co-Trainer Cordes bleibt

Andere Anfragen oder Wechselgedanken verzeichnete der Fußballlehrer offensichtlich nicht. Ach ja, nicht unbedeutend: Neben dem angesehenen Torwarttrainer Carsten Nulle, der vor dieser Saison zurückgekehrt war verlängerte auch Assistent Louis Cordes. „Mein engster Vertrauter, Mitarbeiter und Freund“, sagt Hildmann über den Taktikexperten. „Dass beide bleiben, war für mich elementar.“ Die Frage nach den Zielsetzungen erübrigt sich im Grunde. Aufsteigen können die Preußen schon bald. Der Chefcoach drückt es allgemeiner, aber klar aus: „Stillstand ist Rückschritt.“

Nun gilt der Blick der Partie in Wiedenbrück am Freitag. „Das Team ist fokussiert, die Anhänger sind angezündet. Genießen und alles mitnehmen ist angesagt“, so Hildmann. Niemeyer glaubt aber nicht, dass die Nachricht noch einen zusätzlichen Push auslöst: „Das war, so denke ich, gar nicht mehr nötig.“ Der SCP will ja so oder so den Aufstieg packen. Die Schlüsselpersonalie ist passend zum Saisonfinale und rechtzeitig geklärt.