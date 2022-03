Preußen-Spiel gegen Fortuna scheitert an vereistem Rasen

So sahen Teile des Rasen vor der Haupttribüne am Freitag in der Mittagszeit aus. Das Spielfeld war an dieser Stelle sowie in seiner Ganzheit nicht bespielbar.

Für Fortuna Köln galt am Freitag in der Mittagszeit: außer Spesen nichts gewesen. Nichts erledigt in Westfalen, Heimfahrt. Bereits am Donnerstag war der Regionalligist aus der Südstadt nach Münster gereist. Eine akribische Vorbereitung auf das Spitzenspiel bei Preußen Münster war der Plan.

Noch am Abend erreichte die Verantwortlichen um Trainer Alexander Ende und Vorstandsmitglied Stefan Paczynski die Prognose von SCP-Sportchef Peter Niemeyer, dass die Beschaffenheit des Spielfeldes im Preußenstadion möglicherweise zu einer Absage führen könnte.

Krevert stellt Unbespielbarkeit fest

Das wurde am nächsten Tag Gewissheit, als Platzkommissar Norbert Krevert um 12.30 Uhr die Partie nach einer einstündigen Begehung und Bearbeitung absagte – knapp sechs Stunden, bevor die Spieler den Platz zum Warmmachen betreten hätten. „Auf der einen Seite war der Platz ganz weich, vor der Tribüne hartgefroren und mit tiefen Unebenheiten“, berichtete er. Und: „Keine Mannschaft hätte das Spiel ohne Verletzte überstanden. Und es gibt auch keine Schuhe für so einen Untergrund.“

Rasenfeld aus zwei Klimazonen

Der Korridor vor der Haupttribüne ist seit ewigen Zeiten die Achillesferse des Rasenplatzes, hier kommt nur wenig Sonne hin. Der Frost der Nacht in der vergangenen Woche machte aus dieser Stelle nun eine Eisplatte. Da, wo die Sonne mit fast schon frühlingshaften Temperaturen schien, waren die Bedingungen gut. Vor vier Wochen, als der SCP auf Wegberg-Beeck (1:0) traf, stand die Austragung der Partie auch auf der Kippe – doch da war das gesamte Spielfeld matschig und nicht wie ein Geläuf aus zwei unterschiedlichen Klimazonen wie am Freitag.

Fortuna Köln bleibt auf Kosten sitzen

„Eine komplett unglückliche Absage für uns. Wir haben die Kosten für Busfahrt und Hotel“, sagte Paczynski auf Kölner Seite. Am Vormittag war die Kölner Delegation zum Preußenstadion gekommen, um die Kabine vorzubereiten und natürlich auch den Platz zu besichtigen. Paczynski: „Um 11 Uhr war der Platz definitiv nicht bespielbar.“ Die Fortunen hatten noch auf eine weitere Besichtigung am frühen Nachmittag gehofft, doch Polizei und Stadt Münster drängten wohl auf eine frühzeitigere Absage. Bei erwarteten 7000 Zuschauern machte das Sinn.

Nächster Gegner Fortuna Düsseldorf II

„Es war keine Besserung bis zum Abend in Sicht. Hier steht die Gesundheit der Spieler im Vordergrund“, sagte SCP-Sportchef Peter Niemeyer. Die Preußen hätten, trotz eines großen personellen Engpasses aufgrund von Verletzungen und Corona-Erkrankungen, gerne gespielt und die Tabellenführung im Idealfall vor RW Essen ausgebaut – und mit Fortuna einen Aufstiegsmitbewerber in die Schranken gewiesen. Die nächste Aufgabe für den SC Preußen dürfte somit das Auswärtsspiel am 20. März, einem Sonntag, bei Fortuna Düsseldorf II sein.