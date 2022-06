Börnemann und Wilming holen Silber mit dem Kreis-Team

Mit vier Mannschaften war der Pferdesportverband Westfalen bei der Goldenen Schärpe der Ponys vertreten. Aus dem Kreis Warendorf hatte sich ein eigenes Team qualifiziert. Und das trumpfte am Pfingstwochenende beim Deutschlandpreis der Ponyreiter in Löningen groß auf. Die Equipe landete im Emsland in der kombinierten Prüfung der Klasse E auf dem zweiten Platz unter 22 Mannschaften – mit der Punktsumme 374,6 nur schlappe 0,6 hinter der Sieger-Formation aus dem Verband Hannover.

Nach der Dressur an der Spitze

„Damit hätte ich im Vorfeld gar nicht gerechnet“, strahlte Mannschaftsführerin Andrea Korte (Telgte). Zum Erfolgsteam gehören Greta Börnemann mit Veivels little Queen und Laura Wilming mit Falada, beide vom RV Ostbevern. Die Silbermedaillen holten zudem Lilli Sofie Appelbaum (RV Ennigerloh-Neubeckum) mit Despacito, Wilma Ostholt (RV Warendorf) mit It’s Time Out und Paul Suttorp (RV Alverskirchen-Everswinkel) mit Mary Poppins.

Nach der Dressur, der Theorie (die Reiterinnen und Reiter mussten teamintern einen Fragebogen ausfüllen) und nach einem Sporttest (2 Kilometer Laufen) stand die Mannschaft mit knappem Vorsprung an der Spitze. Nach der Teilprüfung Gelände lag sie auf Rang drei, ehe sie nach dem Vormustern und dem abschließenden Springen noch auf Platz zwei hochrutschte.

„ »Es war schön zu sehen, wie super der Zusammenhalt war.« “ Andrea Korte

„Man kann im Vorfeld viel planen, aber letztlich sind es Kinder, bei denen Leistung nicht so abrufbar ist wie bei Profis“, betonte Korte. „Sie haben sich unheimlich toll untereinander unterstützt und angefeuert. Es war schön zu sehen, wie super der Zusammenhalt war.“ Das hätten auch die fünf Teammitglieder sehr geschätzt. „Ich bin begeistert vom Verlauf des Wochenendes und unendlich dankbar, dass die Eltern das so intensiv unterstützen“, sagte Andrea Korte. „Das ist nicht selbstverständlich und das wissen auch die Kinder.“

Am kommenden Wochenende folgt in Löningen die Goldene Schärpe für Großpferde. Aus dem Kreis Warendorf starten Sophie Luise Kastner vom RV Telgte-Lauheide, Anna Zepke und Clara Prinz, beide vom RV Gustav Rau Westbevern, sowie Mia-Leni Brümmer vom RV Warendorf.