Buschreiter-Nachwuchs aus dem Kreis Warendorf ist in Form

Was sich beim Hallengeländeturnier des RV Telgte-Lauheide auf jeden Fall gezeigt hat: Der jüngste Buschreiter-Nachwuchs aus dem Kreis Warendorf ist in sehr guter Form. Erfolgreich war auch Felicia Niederhofer vom RV Gustav Rau Westbevern.

Einen erfolgreichen Start in die Serien um den Pott’s-Pokal und Junior-Pott’s-Pokal für Vielseitigkeitsreiter des Kreises Warendorf gab es am Wochenende beim Hallengeländeturnier des RV Telgte-Lauheide auf der Reitanlage der Familie Korte. Trotz der winterkalten Temperaturen sorgten viele gute Ritte für beste Stimmung bei den Aktiven und Zuschauern. Insgesamt starteten an den beiden Tagen mehr als 200 Paare in den acht Prüfungen und Wettbewerben.