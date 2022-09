RV Westbevern pflegt die Tradition und bleibt flexibel

Im Corona-Jahr 2021 lief das Mariä-Geburts-Markt-Turnier im Telgter Pappelwald über vier Tage und nicht wie vorher über drei. Der RV Gustav Rau Westbevern bleibt dabei. Mager sind die Nennungen in den M-Springen, groß ist die Resonanz auf das schwere Springen am Markttag.

Der Telgter Pappelwald bietet eine einmalige Atmosphäre für ein Reitturnier. Am Samstag und Sonntag starten die Amateure und Nachwuchsreiter, am Montag und Dienstag vor allem die Profis.

Der RV Gustav Rau Westbevern ist ein traditionsreicher Verein, der das Mariä-Geburts-Markt-Turnier vom morgigen Samstag bis zum Dienstag bereits zum 66. Mal veranstaltet. Die Tradition pflegen heißt aber nicht, unflexibel zu sein. Der Verein reagiert bei der Planung der atmosphärisch einmaligen Großveranstaltung im Telgter Pappelwald auch auf verändertes Interesse der Reiterinnen und Reiter.

Ursprünglich lief das Turnier am Rande der Kirmes in den Emsauen nur montags und dienstags. Dann kam der Sonntag dazu. Und im Vorjahr streckte der RV Gustav Rau die Veranstaltung auf vier Tage, von samstags bis dienstags – „coronabedingt, um das Geschehen zu entzerren“, sagt der Vereinsvorsitzende Alexander Prinz. Obwohl es jetzt keine Einschränkungen wegen der Pandemie mehr gibt, bleibt es bei vier Tagen. „Das ist so positiv angenommen worden, dass wir gar keine andere Wahl hatten“, lächelt Prinz. Mehr als 1050 Nennungen sind eingelaufen, fast genau so viele wie 2019, vor Corona. „Das Ergebnis ist bombig“, strahlt Prinz.

Dritte Wertung im Springpokal

Am Samstag und Sonntag sind die Prüfungen im Springen und in der Dressur bis zur Klasse M vor allem für jüngere Reiter und Amateure ausgeschrieben. Die Dressur läuft nur an den ersten beiden Turniertagen. Die L*- und M*-Dressuren, die früher dienstags ausgetragen wurden, finden jetzt am Samstagvormittag statt.

Spannung verspricht am Sonntag ab 13.30 die dritte und vorletzte Wertungsprüfung um den Volksbank-Springpokal. In dieser Serie für Vereinsmannschaften aus dem Kreis Warendorf führt der RV Ennigerloh-Neubeckum mit 56 Punkten vor dem RV Ostbevern (52). Auch Westbevern auf Platz fünf (36 Punkte) muss den Pokal noch nicht abschreiben.

Ausschreibung ändern

Am Montag und Dienstag starten nicht nur, aber vor allem die Profis. Zum Wochenbeginn kommen zunächst die jungen Pferde zum Zuge. Unter Flutlicht werden das L-Springen (19.30 Uhr) und nach dem Feuerwerk (21 Uhr) das M*-Springen mit Stechen ausgetragen. Für diese letzte Prüfung am Montag liegen nur zwölf Nennungen vor, für das M*-Springen am Sonntag (16 Uhr) nur 14. „Das stimmt uns etwas traurig“, sagt Prinz. „Da wollen wir 2023 in der Ausschreibung etwas ändern, um diese Prüfungen attraktiver zu machen.“

1700 Euro für den Sieger

Groß ist die Resonanz auf den Turnier-Höhepunkt und -Abschluss am Dienstag ab 14 Uhr neben dem Pferde- und Krammarkt auf der Planwiese. Für das mit 8000 Euro dotierte Springen der Klasse S* – allein der Sieger nimmt 1700 Euro mit nach Hause – haben sich bis Donnerstag 53 Paare einen Startplatz gesichert. Darunter finden sich wieder Größen wie Felix und Toni Haßmann, Hans-Thorben Rüder – und natürlich Frank Plock aus dem nordhessischen Borken. Er gewann den Preis der Stadt Telgte 2021 bereits zum vierten Mal.

Die Prüfung der schweren Klasse würde Alexander Prinz gerne wieder als Sprecher begleiten. Das muss er aber noch mit seinen Ansager-Kollegen Günter Stegemann und Hendrik Wiegert abklären. Prinz, in diesem Frühjahr zum Vorsitzenden des RV Gustav Rau gewählt, erlebt das MGM-Turnier erstmals in dieser Funktion. Da warten viele andere Aufgaben, sodass er deutlich weniger Zeit am Mikrofon verbringen wird als sonst. Aber die Moderatoren werden sich schon einig. Auch sie sind ja flexibel.